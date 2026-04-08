Il talento messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates) si è ritirato durante la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi. L’incidente è avvenuto a circa novanta chilometri dal traguardo di Basauri, in un tratto vallonato prima della salita di Barrerilla. Una caduta ha coinvolto diversi corridori, inclusi atleti Visma | Lease a Bike e UAE Emirates. Del Toro, coinvolto, si è rialzato zoppicando, con il pantaloncino strappato al gluteo destro. Dopo pochi metri in bici, ha deciso di abbandonare.

Nonostante l’episodio, le prime valutazioni non evidenziano lesioni gravi per Del Toro; la situazione appare sotto controllo.

Si attendono aggiornamenti dal team. Il ventiduenne, che in stagione aveva già conquistato l’UAE Tour e la Tirreno–Adriatico, si era presentato in Spagna tra i favoriti. Nelle prime due tappe non aveva brillato. Nella cronometro di Bilbao aveva accumulato un ritardo di 51 secondi dal francese Paul Seixas (13,8 km). Nella seconda frazione, con la salita di San Miguel de Aralar, Del Toro era giunto a Mendukilo con un distacco di 1’43” dal transalpino.

La posizione in classifica prima dello stop

Al via della terza tappa da Basauri, Isaac Del Toro occupava l’ottava posizione nella classifica generale. Il suo ritardo dal leader, Paul Seixas, era di 2’44”, mentre dal terzo posto, detenuto da Florian Lipowitz, lo separavano 36 secondi.

La sua prestazione nella seconda tappa lo aveva visto concludere undicesimo, dopo aver tentato di rispondere a un attacco decisivo di Seixas sulla salita di San Miguel de Aralar, senza mantenere il ritmo dei migliori. La tappa odierna prevedeva un percorso impegnativo, con ascese di rilievo come Barrerilla, Bikotx e Sarasola, che avrebbero potuto offrirgli un recupero.

Prossimi impegni e aspettative

Secondo la programmazione iniziale, il calendario di Isaac Del Toro prevedeva le Classiche delle Ardenne: Amstel Gold Race (19 aprile), Freccia Vallone (22 aprile) e Liegi–Bastogne–Liegi (26 aprile). Successivamente, l’obiettivo principale della sua stagione sarebbe stato il Tour de France, con inizio il 4 luglio.

La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti sulle condizioni del corridore, nella speranza che il ritiro dal Giro dei Paesi Baschi non comprometta la sua partecipazione ai prossimi cruciali appuntamenti.