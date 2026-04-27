Il Cagliari ha conquistato una vittoria fondamentale per la salvezza in Serie A, superando l'Atalanta con un emozionante 3-2. Questo successo, siglato dalla doppietta del giovane Mendy e dal gol decisivo di Borrelli, proietta i rossoblù a un rassicurante +8 sulla Cremonese, consolidando in modo significativo la loro permanenza nella massima serie.

Inizio fulminante e la reazione nerazzurra

La partita si è accesa fin dai primi istanti, con un avvio di gara sorprendente per i padroni di casa. Dopo appena tredici secondi dal fischio d'inizio, Adopo ha pennellato un cross preciso dalla destra.

Mendy, alla sua prima apparizione da titolare in Serie A, si è inserito con tempismo perfetto e ha colpito di testa, battendo il portiere Carnesecchi per il vantaggio del Cagliari.

L'entusiasmo dei sardi è raddoppiato pochi minuti dopo. All’ottavo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mendy ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per il gol, ribattendo in rete una corta respinta di Carnesecchi e firmando così la sua doppietta personale, portando il Cagliari sul 2-0.

L'Atalanta, tuttavia, ha saputo reagire con determinazione. Prima della fine del primo tempo, i nerazzurri hanno trovato il pareggio grazie a due reti di Scamacca. Il primo gol è arrivato al quarantesimo minuto con un potente tiro a giro, mentre il secondo è stato realizzato al quarantacinquesimo con una precisa girata al volo su assist di Scalvini, ristabilendo l'equilibrio prima dell'intervallo.

Borrelli sigilla la vittoria e la salvezza

L'inizio della ripresa ha visto il Cagliari tornare in vantaggio con un'azione decisa. Dopo appena due minuti dal rientro in campo, Folorunsho ha scattato in percussione verso la porta avversaria. La sua conclusione è stata respinta in scivolata da Djimsiti, ma Borrelli, appena subentrato, si è avventato sul pallone e lo ha depositato in rete, realizzando il gol del 3-2 che si sarebbe rivelato decisivo.

Nel finale di partita, l'Atalanta ha cercato con insistenza il pareggio, sfiorandolo in diverse occasioni, in particolare con Belotti. Tuttavia, il portiere del Cagliari, Caprile, si è reso protagonista di due interventi decisivi e spettacolari su conclusioni di Krstovic e Scamacca, riuscendo a blindare il risultato e a garantire i tre punti ai rossoblù.

Implicazioni cruciali per la classifica

Il successo del Cagliari assume un valore cruciale per la classifica di Serie A. Con questi tre punti, la squadra sarda si porta a +8 dalla zona retrocessione, avvicinandosi in modo significativo alla matematica salvezza. Questo margine offre una serenità importante in vista delle prossime giornate.

Per l'Atalanta, invece, la sconfitta rappresenta un duro colpo. Il risultato allontana ulteriormente le speranze di qualificazione alle competizioni europee, lasciando i nerazzurri a -7 dal sesto posto, un distacco che complica notevolmente le loro ambizioni continentali.