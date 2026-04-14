La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto a Riccione ha acceso i riflettori sui principali talenti del nuoto azzurro, con l'obiettivo di definire le qualificazioni per gli appuntamenti internazionali. L'evento ha visto scendere in vasca atleti di spicco come Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e Simona Quadarella, protagonisti di gare intense e significative.

I Protagonisti della Prima Giornata

L'apertura della manifestazione ha visto Thomas Ceccon impegnato nei 50 stile libero, una prova che ha subito catturato l'attenzione.

Contemporaneamente, il ritorno in gara di Benedetta Pilato nei 100 rana ha rappresentato un momento chiave, segnando la sua ripresa agonistica. Sul fronte degli 800 stile libero femminili, Simona Quadarella ha dominato la scena, con Emma Vittoria Giannelli e Noemi Cesarano che hanno completato il podio, dimostrando l'alto livello della competizione.

Obiettivi e Contesto Tecnico dei Campionati

La rassegna di nuoto si tiene a Riccione dal 14 al 18 aprile e si configura come un appuntamento di fondamentale importanza per la stagione in vasca lunga. La partecipazione è massiccia, con 687 atleti (372 uomini e 315 donne) che si sfidano in 1.427 presenze gara e 109 staffette. Questi campionati non solo assegnano gli ambiti titoli italiani, ma rappresentano anche una tappa cruciale per la qualificazione agli eventi internazionali.

I criteri di selezione sono rigorosi e premiano sia il piazzamento sul podio sia il raggiungimento di specifici tempi-limite nelle finali A, offrendo una seconda opportunità di qualificazione al prestigioso Trofeo Settecolli di giugno.

Regolamento e Percorso verso l'Internazionale

Secondo la normativa della Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la stagione 2025-2026, i Campionati Italiani Assoluti in vasca lunga sono il palcoscenico principale per l'assegnazione dei titoli individuali e fungono da trampolino di lancio per l'attività internazionale assoluta. Le gare, disputate in vasca da 50 metri, richiedono il rispetto di precisi tempi-limite, elementi imprescindibili per la qualificazione ai massimi livelli competitivi. Questo sistema garantisce che solo gli atleti più preparati e performanti possano rappresentare l'Italia nelle competizioni globali.