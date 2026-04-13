Cecilia Zandalasini, ala di punta del basket italiano e protagonista con il Famila Schio e la Nazionale azzurra, ha rinnovato il contratto con le Golden State Valkyries. L'accordo conferma la sua presenza nella WNBA per la prossima stagione. Zandalasini, che nella stagione 2025 ha registrato una media di sei punti, 1,7 rimbalzi e 1,2 assist a partita, si prepara a tornare in campo negli Stati Uniti con la stessa maglia indossata nel campionato precedente.

La conferma di Zandalasini si inserisce in un contesto di rinnovamento e consolidamento del roster delle Valkyries, una delle franchigie più recenti della WNBA.

La società ha annunciato la permanenza di giocatrici chiave come Juste Jocyte, la giovane lituana selezionata con la quinta chiamata all’ultimo draft, il cui contratto da rookie è stato attivato. Jocyte si unisce ora alla squadra dopo aver concentrato le sue energie sugli impegni europei.

Il roster internazionale delle Golden State Valkyries

Oltre a Zandalasini e Jocyte, le Valkyries hanno ufficializzato i rinnovi pluriennali di Iliana Rupert e Janelle Salaün. Tra i nuovi innesti di rilievo figurano: Mariella Fasoula, ala-centro greca dal Besiktas (ex Perfumerias Avenida); Miela Sowah, play-guardia australiana di ottimo potenziale; Cate Reese, ex Kangoeroes Mechelen; e la stella Kiah Stokes, dopo cinque stagioni con le Las Vegas Aces.

La strategia di costruzione delle Golden State Valkyries

La strategia delle Golden State Valkyries mira a costruire una squadra competitiva e internazionale, puntando su giovani talenti e giocatrici di esperienza come Zandalasini. Il rinnovo annuale dell’azzurra è un segnale di fiducia nelle sue qualità e nel suo contributo al progetto tecnico. Con l’inserimento di nuove atlete e la conferma delle colonne portanti, la franchigia californiana si prepara alla prossima stagione con ambizioni rinnovate e una rosa profondamente rinnovata.