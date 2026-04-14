Il martedì 14 aprile 2026 si preannuncia una giornata densa di appuntamenti sportivi, con un ricco palinsesto in tv e streaming che copre diverse discipline. I riflettori saranno puntati sui principali tornei di tennis internazionali, con la stagione sulla terra rossa che entra nel vivo e vede impegnati numerosi atleti italiani. A Barcellona, gli appassionati potranno seguire le sfide di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre a Monaco di Baviera saranno protagonisti Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel circuito femminile, l'attenzione sarà rivolta all'esordio di Elisabetta Cocciaretto nel torneo di Rouen.

Oltre al tennis, la giornata offrirà la prima sessione dei campionati italiani di nuoto a Riccione, un evento tradizionale che assegnerà i primi titoli nazionali e definirà i qualificati per la rassegna continentale di Parigi. Nel pomeriggio, gli amanti del ciclismo potranno seguire la prima tappa di O Gran Camiño, disponibile in diretta streaming.

Calcio: qualificazioni Mondiali e Champions League

Grande attesa per la Nazionale italiana di calcio femminile, impegnata in trasferta contro la Serbia per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre, guidate dal tecnico Andrea Soncin, sono chiamate a conquistare i tre punti, un risultato fondamentale per proseguire il percorso verso la rassegna iridata.

La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, garantendo ampia copertura per i tifosi.

La serata sarà dominata dal grande calcio internazionale, con le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Due incontri di alto livello animeranno la scena europea: Liverpool contro PSG e Atletico Madrid contro Barcellona. Entrambi i match saranno visibili su Sky e NOW, con la possibilità di seguire la Diretta Gol per non perdere nessuna emozione delle sfide decisive.

Il programma completo degli eventi sportivi del 14 aprile 2026

La giornata sportiva prenderà il via alle ore 9:00 con la terza giornata dei Mondiali junior di taekwondo. Alle 10:00, spazio alla sessione mattutina dei campionati italiani di nuoto.

Dalle 11:00, il tennis sarà protagonista con i primi turni dei tornei ATP di Barcellona e Monaco di Baviera, oltre ai tornei WTA di Rouen e Stoccarda. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:51, gli appassionati di ciclismo potranno sintonizzarsi per la prima tappa di O Gran Camiño.

La programmazione serale riprenderà alle 18:00 con le sessioni serali di taekwondo e nuoto. Alle 18:15, l'incontro della Nazionale femminile di calcio tra Serbia e Italia catturerà l'attenzione. Alle 19:00, il campionato di Serie B proporrà la sfida tra Catanzaro e Modena. La serata si concluderà con le attesissime partite di Champions League alle 21:00: Liverpool–PSG e Atletico Madrid–Barcellona, entrambe trasmesse in diretta tv e streaming.

Questo palinsesto dettagliato offre una panoramica completa per tutti gli appassionati, con la possibilità di seguire comodamente da casa eventi di rilievo nazionale e internazionale, garantendo una giornata ricca di sport e spettacolo.