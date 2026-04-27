La corsa per un posto nella prossima Champions League in Serie A si conferma più che mai avvincente e imprevedibile. Il recente pareggio a reti inviolate, 0-0, tra Juventus e Milan, disputato nello storico scenario di San Siro, ha lasciato completamente aperti i giochi per la qualificazione. Questo risultato, infatti, mantiene in un delicato equilibrio la situazione in classifica, con un nutrito gruppo di squadre che ambiscono ancora a conquistare un prezioso accesso alla massima competizione europea per club. L'esito di ogni singola partita da qui alla fine del campionato assumerà un peso specifico determinante, rendendo ogni punto guadagnato o perso un fattore cruciale per le ambizioni delle contendenti.

La classifica e le squadre in lizza

Con sole quattro giornate ancora da disputare prima del termine del campionato di Serie A, la classifica si presenta estremamente fluida. Attualmente, la Juventus detiene un vantaggio di tre punti sul tandem formato da Roma e Como, le due squadre che inseguono con maggiore determinazione. Questo margine, seppur significativo, non garantisce alcuna certezza, considerando la posta in palio e la qualità degli avversari. La tensione è palpabile, poiché la corsa per la Champions League si preannuncia incerta e combattuta fino all'ultimo fischio finale della stagione. Sia la Roma che il Como, infatti, hanno dimostrato nelle ultime uscite di essere in un'ottima condizione fisica e mentale, pronte a capitalizzare ogni minimo errore delle dirette concorrenti e a sfruttare ogni occasione per scalare posizioni e raggiungere l'obiettivo prefissato.

Le sfide decisive e il rientro di Vlahovic

Il risultato di parità conseguito a Milano ha, di fatto, mantenuto completamente aperti tutti gli scenari possibili per la qualificazione alla Champions League. La Juventus, in particolare, si trova ora di fronte a un calendario di partite che richiederà la massima concentrazione e una determinazione incrollabile. Ogni match sarà una vera e propria finale, e la squadra dovrà scendere in campo con l'obiettivo primario di garantirsi uno dei prestigiosi posti tra le prime quattro della classifica. In questo contesto di alta pressione, un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale è il rientro in campo di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per un tempo considerevole, è ora pronto a dare il suo contributo.

La sua presenza, con la sua forza fisica, il suo fiuto per il gol e la sua capacità di incidere sulle partite, potrebbe rappresentare un elemento di svolta significativo in questa fase decisiva della stagione, fornendo alla squadra un'opzione offensiva fondamentale per superare le prossime sfide e blindare la qualificazione.