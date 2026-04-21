L’Automobile Club d’Italia ha presentato ufficialmente il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, la serie nazionale giovanile organizzata da ACI Sport. Questo campionato si configura come un passaggio chiave all'interno del Progetto Giovani della Federazione, con l'obiettivo di accompagnare i talenti italiani under 28 nel loro percorso verso il Mondiale Rally. La gestione tecnica della competizione è affidata a Motorsport Italia, supportata da Pirelli per la fornitura degli pneumatici e da Sparco per le dotazioni di sicurezza.

La principale novità di questa diciassettesima edizione è la nuova sinergia con Lancia, che vedrà gli equipaggi gareggiare a bordo delle innovative Lancia Ypsilon HF Rally4.

Questa collaborazione completa un progetto tecnico interamente italiano. Sei equipaggi, selezionati attraverso rigorosi shootout tenutisi a febbraio, si sfideranno in sei round per conquistare il titolo e il montepremi, fondamentale per sostenere il loro programma internazionale nella stagione successiva e proseguire l'ascesa nella piramide FIA.

I Protagonisti e il Calendario del CIAR Junior 2026

La rosa dei piloti include due volti già affermati nella passata stagione: il sammarinese Giacomo Marchioro (classe 2006), quarto classificato nel campionato precedente e vincitore alla Targa Florio, affiancato da Daniele Conti; e il sanremese Alberto Siccardi (2002), autore di una vittoria a Cassino lo scorso anno con Stefano Sappracone.

Gli altri quattro piloti sono all’esordio nel CIAR Junior, ma alcuni vantano già una buona esperienza: il trentino Lorenzo Varesco (1998), vincitore della Suzuki Rally Cup 2025 e il più esperto del gruppo, correrà con Isabel Goss. A lui si aggiungono il trentino Matteo Scalet (1998), navigato da Alessandro Cervi; il lecchese Edoardo Ludovico Villa (2004), con Matteo Zaramella alle note; e il salentino Luca De Marco (2006), il più giovane della compagine, affiancato da Andrea Pessot.

Il calendario del CIAR Junior 2026 si articola su sei appuntamenti. La stagione prenderà il via il 17 maggio con la Targa Florio Rally, seguita dal San Marino Rally il 21 giugno. Si proseguirà con il Rally Regione Piemonte il 2 agosto, il Rally del Lazio il 20 settembre e il Rallye Sanremo il 18 ottobre.

Il gran finale è previsto il 29 novembre con il Rally del Brunello, gara a coefficiente 1.5 che assegnerà il titolo.

Formazione e Sviluppo per i Giovani Talenti

Oltre all'aspetto competitivo, il CIAR Junior garantisce un percorso di formazione completo attraverso la Junior Academy, organizzata dalla Scuola Federale ACI Sport in collaborazione con Motorsport Italia e Pirelli. Il programma prevede quattro incontri preparatori alle gare, che alternano test pratici con le vetture a lezioni teoriche tenute dagli Istruttori Federali. Gli equipaggi avranno inoltre l'opportunità di interagire con professionisti di spicco, tra cui il neuroscienziato Lucio Tonello, la pedagogista Glenda Cappello del settore Ricerca e Formazione della Scuola, e l'ingegnere Pirelli Walter Nicola.

Il tutor della Scuola Federale, Piero Longhi, fornirà un supporto costante ai piloti anche durante le competizioni.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha evidenziato l'importanza del programma: “Il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior rappresenta la base concreta del percorso che abbiamo costruito per i giovani nei rally, un sistema che negli anni ha già accompagnato diversi piloti italiani fino ai palcoscenici internazionali. Il Progetto Giovani dell’Automobile Club d’Italia e la Nazionale ACI Team Italia hanno dimostrato nel tempo il proprio valore per il motorsport nazionale, come testimoniano anche i risultati raggiunti in pista da Andrea Kimi Antonelli.

Il CIAR Junior consente di dare continuità a questo lavoro, portando la medesima prospettiva nel mondo del rally. Si tratta di accompagnare e soprattutto di formare i giovani talenti nazionali attraverso il lavoro della nostra Scuola Federale e dei nostri partner, lungo una filiera strutturata”.

Al termine della stagione, i vincitori otterranno l'opportunità di partecipare al FIA European Rally Championship Junior, confermando il ruolo strategico del CIAR Junior come trampolino di lancio per le future generazioni di piloti italiani.