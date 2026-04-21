La Final Eight di Serie A1 di ginnastica artistica si prepara a infiammare Bergamo il prossimo 16 maggio, dove le otto migliori squadre della regular season si contenderanno il prestigioso titolo nazionale. Il percorso di qualificazione, articolato su tre intense tappe disputate a Modena, Biella e Terni, ha selezionato le formazioni più costanti e competitive, con la classifica finale determinata dalla somma dei due migliori risultati ottenuti da ciascun club.

Nel settore femminile, la Libertas Ginnastica Vercelli ha dominato la classifica con un punteggio di 324.050, dimostrando una superiorità indiscussa.

A seguire, si sono qualificate la Brixia Brescia (317.150 punti) e l’Artistica '81 Trieste (310.050). La Ginnastica Civitavecchia ha conquistato il quarto posto con 308.050 punti, mentre completano la griglia delle finaliste la Ginnastica Heaven (304.450), la Renato Serra Cesena (303.900), la Milanese Forza e Coraggio (302.750) e la Ginnastica Riccione (301.700). Queste otto squadre femminili si sfideranno per lo scudetto, dopo aver mostrato grande regolarità e qualità tecnica durante l'intera stagione.

Le squadre maschili in corsa per il titolo

Sul fronte maschile, la Ginnastica Pro Carate ha chiuso la regular season al primo posto con un impressionante totale di 481.750 punti. Dietro di loro, si sono qualificate la Spes Mestre (477.000) e il Gymnastic Romagna Team (476.800).

Completano l'elenco delle finaliste l'Artistica Brescia (465.000), la Ginnastica Ferrara (462.450), l'Ares (458.350), l'EUR Roma (457.750) e la Giovanile Ancona (457.000). Anche queste formazioni hanno saputo imporsi nelle diverse tappe, evidenziando solidità e talento sugli attrezzi.

Il format della Final Eight promette una competizione estremamente serrata, dove ogni errore potrà rivelarsi decisivo per l'assegnazione del titolo. Le squadre che hanno raggiunto questa fase hanno superato una selezione impegnativa, confermando l'alto livello della ginnastica artistica italiana, sia nel settore maschile che in quello femminile.

Il percorso verso la finale e la tappa di Terni

L'ultima e decisiva tappa della regular season si è tenuta a Terni, presso l'Umbria Forum, un evento cruciale per la definizione delle otto finaliste.

Questa manifestazione è stata contraddistinta dalla parola chiave "Passion" e dal colore verde, attirando un vasto pubblico di appassionati e atleti di spicco. Nella Serie A1 femminile, la Libertas Ginnastica Vercelli ha potuto contare sulle prestazioni di Giulia Perotti e sul prezioso contributo dell'oro mondiale Angelina Melnikova. Per quanto riguarda la maschile, la Pro Carate si è affidata al capitano Yumin Abbadini e al campione mondiale junior Arsenii Dukhno, atleti che hanno giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento della finale.

La finale di Bergamo rappresenta il culmine di una stagione intensa e ricca di emozioni, seguita in diretta streaming da un pubblico sempre più ampio. L'organizzazione degli eventi ha posto un forte accento sull'inclusione e sulla promozione della ginnastica, con iniziative solidali e attività collaterali che hanno coinvolto attivamente atleti, società e tifosi. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla Final Eight, dove verranno assegnati gli scudetti 2026 della ginnastica artistica italiana.