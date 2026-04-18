La semifinale dei playoff di Superlega maschile di volley tra Lube Civitanova e Rana Verona giunge al suo momento cruciale con Gara 4, in programma all’Eurosuole Forum. La formazione marchigiana, avanti 2-1 nella serie dopo aver ribaltato il fattore campo con la vittoria per 3-2 a Verona, ha la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico. Un successo proietterebbe Civitanova direttamente alla finale scudetto contro Perugia; una vittoria degli scaligeri, invece, rimanderebbe il verdetto alla quinta e decisiva sfida, riaprendo la contesa.

La squadra di Medei arriva a questo appuntamento con entusiasmo, forte di due successi consecutivi e di una rimonta eccezionale in trasferta. Verona, seconda in regular season, si trova ora spalle al muro ma può giocare senza nulla da perdere, forte di una stagione già straordinaria coronata dalla Coppa Italia. La posta in palio è altissima: per Civitanova, l'opportunità di tornare in finale; per Verona, la chance di raggiungere per la prima volta questo storico traguardo.

Protagonisti e chiavi tattiche della sfida

La Lube Civitanova schiera le sue principali bocche da fuoco: gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo, l’opposto Eric Loeppky, il palleggiatore Mattia Boninfante, i centrali Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, con Fabio Balaso libero.

Verona risponde con il bomber Darlan Souza, i martelli Noumory Keita e Rok Mozic (o Francesco Sani), il palleggiatore Micah Christenson, i centrali Aidan Zingel e Aleksandar Nedeljkovic e il libero Matteo Staforini. Entrambe le formazioni vantano elementi di alta qualità e forte motivazione, promettendo una gara di grande intensità.

Nonostante l’inerzia sembri pendere dalla parte dei marchigiani, la pressione di una gara decisiva può riservare sorprese. L'appuntamento è fissato per le ore 18.00, con il pubblico dell’Eurosuole Forum, già sold out, pronto a sostenere con passione la squadra di casa in un ambiente che si preannuncia infuocato.

Nikolov: "Servizio decisivo e atmosfera da finale"

Alla vigilia della sfida, Aleksandar Nikolov ha caricato l'ambiente, sottolineando l'importanza del match e il ruolo del pubblico: "In carriera ho già giocato molte partite sentite, ma questa Gara 4 la metterei molto in alto.

È una sfida davvero importante per noi". L’atmosfera dell’Eurosuole Forum, già sold out, sarà uno degli elementi chiave: "La nostra adrenalina si sentirà nell’aria. All’Eurosuole Forum rendiamo di più quando siamo coinvolti e giochiamo con trasporto. Qui diventa difficile per chiunque affrontarci quando siamo determinati e in fiducia". Tecnicamente, Nikolov ha indicato una chiave precisa per indirizzare il match: "Sarà ancora una volta la qualità del servizio a fare la differenza".

Il sostegno dei tifosi biancorossi, i "Predators", sarà fondamentale per spingere la Lube verso la finale scudetto. Verona, dal canto suo, cercherà l'impresa di ribaltare i pronostici e conquistare una storica qualificazione. Tutto è pronto per una gara che promette emozioni e grande intensità, con l'accesso alla finale in palio.