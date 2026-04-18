Intensa mattinata allo Stadio del Nuoto di Riccione, teatro della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026. La sessione mattutina ha visto svolgersi batterie e serie di qualificazione con la partecipazione di protagonisti di rilievo come Benedetta Pilato, Simone Cerasuolo e Gregorio Paltrinieri.

Le qualificazioni nei 50 rana

Alle ore 10.00, le atlete dei 50 rana donne sono scese in acqua. Benedetta Pilato ha registrato il miglior tempo d’iscrizione con 29"87, l'unica sotto i trenta secondi. Dietro di lei, Anita Bottazzo (30"21) e Lisa Angiolini, già vincitrice dei 100 rana e detentrice del record italiano nei 200 rana.

Successivamente, è stata la volta dei 50 rana uomini, dove Simone Cerasuolo si è imposto come favorito con un tempo d’iscrizione di 26"37. Tra gli altri, Federico Rizzardi, Gabriele Mancini, Flavio Mangiamele, Stefano Saladini, Alessandro Pinzuti e Alessandro Fusco hanno mostrato tempi ravvicinati.

Stile libero, misti, dorso e il ritorno di Paltrinieri

La mattinata è proseguita alle 10.16 con le batterie dei 400 stile libero donne. Simona Quadarella (4’03"90) era la favorita, seguita da Emma Vittoria Giannelli, Anna Chiara Mascolo, Noemi Cesarano e Bianca Nannucci, già vincitrice dei 200 stile libero con 1’57"82. A seguire, i 400 misti uomini hanno visto Alberto Razzetti (4’10"39) come l'uomo da battere, precedendo Emanuele Potenza, Simone Spediacci, Pier Andrea Matteazzi e Lorenzo Altini.

Alle 10.55, le batterie dei 200 dorso donne hanno messo in evidenza Federica Toma (2’11"18) e Francesca Romana Furfaro (2’11"46) quali principali candidate. Attenzione anche su Benedetta Scalise, Martina Cenci, Alessia Bianchi e la giovane Benedetta Boscaro (classe 2008, con 2’13"05). Alle 11.09, Gregorio Paltrinieri è tornato in vasca per le serie lente dei 1500 stile libero uomini, con un tempo d’iscrizione di 14’58"22, affiancato da Matteo Diodato, Marcello Guidi, Davide Marchello e Luca De Tullio.

I 50 farfalla e il programma delle finali

L’ultima gara della mattinata è stata dedicata alle batterie dei 50 farfalla donne. Silvia Di Pietro (25"49) era la favorita, davanti a Elena Capretta e Sara Curtis, quest’ultima detentrice del record italiano dei 50 dorso (27"33) e già vincitrice dei 100 stile libero (53"40) in questa edizione.

Le finali pomeridiane

La sessione pomeridiana inizierà alle ore 18.00 con le finali dei 50 rana donne e uomini. Seguiranno le finali dei 400 stile libero donne, 400 misti uomini, 200 dorso donne, la serie veloce dei 1500 stile libero uomini, la finale dei 50 farfalla donne e la 4×100 stile libero uomini. La giornata sarà coperta con diretta live, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti.

Il contesto dell'evento

I Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 si svolgono a Riccione dal 14 al 18 aprile. L'evento ha visto la partecipazione di 687 atleti (372 uomini e 315 donne), con 1427 presenze gara e 109 staffette. Questo appuntamento rappresenta l’ultimo grande passaggio della settimana agonistica e ha segnato il ritorno in vasca di atleti di alto livello come Gregorio Paltrinieri. L'unico assente di rilievo è stato l'olimpionico Nicolò Martinenghi, impegnato nel recupero da un infortunio.