Il tennista italiano Flavio Cobolli tornerà in campo mercoledì per il secondo turno del prestigioso Rolex Monte‑Carlo Masters, torneo ATP Masters 1000 sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club. Dopo aver superato l'argentino Francisco Comesana al debutto, il romano affronterà il giovane belga Alexander Blockx. Quest'ultimo, qualificato e alla sua prima partecipazione al main draw, si presenta come un avversario emergente e insidioso.

Il percorso di Cobolli nel Principato

Il cammino di Flavio Cobolli a Monte‑Carlo è iniziato con una vittoria di carattere.

Nel primo turno, ha sconfitto Francisco Comesana con il punteggio di 7‑5, 2‑6, 6‑3. L'incontro, particolarmente combattuto, è durato oltre due ore e mezza, evidenziando la determinazione dell'azzurro. Cobolli ha mostrato resilienza, rimontando nel primo set e imponendosi nel terzo parziale dopo un calo nel secondo. La performance ha confermato la sua capacità di lottare e il tennis solido sulla terra battuta.

Alexander Blockx: il giovane sfidante belga

L'avversario di Cobolli sarà il ventenne belga Alexander Blockx, in ascesa. Ha raggiunto il tabellone principale del Masters 1000 di Monte‑Carlo attraverso un brillante percorso di qualificazioni. Al primo turno, Blockx ha sorpreso battendo in tre set Denis Shapovalov, mostrando le sue ambizioni.

Questa è la sua prima presenza assoluta nel main draw, e senza precedenti contro Flavio Cobolli. La sua ascesa lo rende imprevedibile e pericoloso.

Dettagli e prospettive del match

La sfida tra Cobolli e Blockx si preannuncia interessante. Cobolli, testa di serie numero dieci e sedicesimo nel ranking ATP, vanta più esperienza. Blockx, novantunesimo mondiale, ha già dimostrato di sapersi adattare bene alla terra rossa, pur prediligendo superfici più rapide. Questa versatilità lo rende un avversario da non sottovalutare. L'incontro si giocherà sul Campo dei Principi e chiuderà il programma della giornata. Sarà un test cruciale: Cobolli cercherà di consolidare il percorso, Blockx di proseguire la sua sorprendente avventura.