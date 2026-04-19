La finale scudetto della Serie A1 femminile di volley entra nel vivo con la disputa di Gara 3 tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. L'incontro è in programma al PalaVerde di Villorba domenica 19 aprile alle ore 18.00.

Le venete di Conegliano si presentano a questo appuntamento con un vantaggio di 2-0 nella serie, avendo la concreta possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico. Una vittoria significherebbe la conquista del nono scudetto nella loro storia, l'ottavo consecutivo. Dall'altra parte, Milano è con le spalle al muro e chiamata a una prestazione di altissimo livello per prolungare la serie e mantenere vive le speranze di conquistare il suo primo titolo tricolore.

Le protagoniste in campo e le filosofie di gioco

Il match si preannuncia particolarmente sentito. La formazione veneta può contare su un sistema di gioco consolidato e su un gruppo che ha mantenuto l'ossatura delle ultime stagioni. Tra le sue protagoniste spiccano Haak, terminale offensivo di riferimento, Wolosz in regia e De Gennaro come punto fermo in seconda linea, affiancate da Gabi e Zhu in banda.

Milano, invece, ha operato più cambiamenti nel corso dell'anno ma ha saputo trovare nuovi equilibri. Questo è avvenuto anche grazie all'inserimento di Fersino, rivelatasi fondamentale sia in difesa sia nella costruzione del gioco complessivo. Il confronto diretto tra Haak e Egonu rappresenta uno dei temi centrali della sfida, mettendo di fronte due delle opposte più decisive del panorama internazionale.

Le due squadre si distinguono per filosofie di gioco opposte. Conegliano punta sulla profondità della rosa e sulla continuità del proprio sestetto, mentre Milano ha costruito il proprio rendimento su una struttura più definita, ma capace di alzare il livello nei momenti decisivi. Il duello al centro, con Danesi e Kurtagic protagoniste a muro per Milano, e la sfida in banda, dove Conegliano può schierare un mix di talento ed esperienza, saranno altri elementi chiave della partita.

Una rivalità che infiamma il volley italiano

La rivalità tra Conegliano e Milano ha caratterizzato il volley femminile italiano negli ultimi anni, assegnando trofei sia in Italia sia in Europa. Quest'anno la finale si presenta ancora più aperta e avvincente.

Per la prima volta dal 2017/18, Conegliano affronta una finale scudetto contro un'avversaria che vanta un vantaggio nei precedenti stagionali. Milano ha infatti già battuto due volte le venete in questa annata: prima in Supercoppa e poi nella gara di ritorno di regular season. L'Imoco, dal canto suo, ha vinto il confronto del Palaverde in campionato, un segnale chiaro di un duello che si preannuncia combattuto fino all'ultimo punto.

Dove seguire Gara 3: TV e streaming

Il fischio d'inizio di Gara 3 è previsto per le ore 18.00 al PalaVerde di Villorba. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta TV su Raisport HD (canale 58). La diretta streaming sarà disponibile su DAZN, Rai Play e VBTV.

La copertura sarà arricchita da aggiornamenti testuali in tempo reale, per non perdere nemmeno un punto di questa sfida che potrebbe già assegnare il titolo tricolore.

Se Conegliano dovesse imporsi anche in Gara 3, la serie si chiuderebbe con la conquista dello scudetto da parte delle venete. In caso contrario, Milano riaprirebbe la corsa al titolo, con la possibilità di allungare la serie e continuare a inseguire il sogno del primo tricolore. In ogni caso, la finale tra Conegliano e Milano conferma ancora una volta il livello altissimo raggiunto dal volley femminile italiano.