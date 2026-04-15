Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha visitato oggi il carcere di Poggioreale a Napoli, portando un messaggio di lavoro, disciplina e riscatto ai detenuti. L'incontro si è svolto nell'ambito del progetto “Pensieri di libertà”, un'iniziativa promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Durante il suo intervento, Conte ha condiviso la propria esperienza personale, rievocando l'infanzia e gli allenamenti sui campi di periferia. Ha sottolineato l'esistenza di una sottile linea che separa chi riesce a costruire un percorso di successo da chi invece smarrisce la propria direzione.

Il tecnico ha ribadito con forza che “tutti sbagliano”, ma che la vera differenza risiede nella capacità di affrontare gli errori, accettandoli e trasformandoli in preziosi strumenti di crescita. Ha inoltre evidenziato come “vincere è qualcosa che si costruisce nel tempo, attraverso il lavoro quotidiano”, ammonendo che evitare gli ostacoli non contribuisce alla crescita, mentre affrontarli ed superarli edifica responsabilità e forza.

Il valore del lavoro e della disciplina

Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha richiamato il celebre messaggio “ammà faticà” di Conte, ormai diventato un vero e proprio mantra dopo il quarto scudetto del Napoli. Picaro ha definito questa espressione come “il monito della giusta strada da percorrere per la rieducazione sociale”, sottolineando l'importanza di un impegno costante.

Conte ha posto al centro del suo discorso i concetti fondamentali di disciplina, responsabilità e resilienza. Ha invitato i detenuti a non sottrarsi alla responsabilità di migliorarsi e a considerare la vittoria non come un mero risultato finale, ma come il frutto di un percorso lungo, faticoso e costellato di impegno costante.

Un confronto tra sport, formazione e società

L'iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di incontri denominato “Pensieri di libertà”, ideato con l'obiettivo di promuovere occasioni concrete di confronto e dialogo tra i detenuti, il mondo accademico e figure di spicco della società civile. L'intento primario è quello di trasformare la conoscenza e l'esperienza in un reale strumento di crescita personale e di integrazione sociale.

La presenza di Antonio Conte ha rappresentato un esempio tangibile di come lo sport, con i suoi valori intrinseci di impegno e sacrificio, possa fungere da potente veicolo di riscatto e di profonda riflessione, specialmente in contesti complessi e delicati come quello carcerario.

Principi di riscatto e crescita personale

L'incontro ha avuto come fulcro i valori del lavoro, della disciplina e della responsabilità personale quali strumenti essenziali per il riscatto. Raffaele Picaro ha elogiato Conte definendolo “un esempio straordinariamente positivo”, capace di trasmettere un modello in cui talento, sacrificio, impegno e organizzazione si fondono armoniosamente. Il messaggio “ammà faticà” è stato nuovamente ribadito come simbolo di un percorso vincente, sia sul campo sportivo che nella vita.

Conte ha rievocato la sua infanzia e i primi passi nel mondo del calcio, un periodo in cui il confine tra opportunità e deviazione poteva essere estremamente sottile, rimarcando l'importanza cruciale di saper ripartire dagli errori commessi per costruire un futuro migliore.