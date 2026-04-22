Prosegue con intensità la tappa egiziana della Coppa del Mondo junior di tiro a segno, in corso a Il Cairo. La manifestazione ha visto la conclusione di altre tre finali, che hanno messo in luce i talenti emergenti di diverse nazioni. Sebbene non vi fossero atleti italiani in gara nelle prove odierne, la competizione ha comunque offerto spunti di rilievo, confermando l'alto livello tecnico e la varietà dei podi.

Nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile, il successo è andato all’atleta individuale neutrale Katsiaryna Ivanova, che ha prevalso nel duello conclusivo sull’indiana Sejal Kamble con un punteggio di 31 a 27.

Il terzo gradino del podio è stato occupato dall’altra atleta individuale neutrale Sofiia Smetankina, che ha concluso la sua prova a quota 25 su 45. La prova maschile della stessa specialità ha visto il trionfo del kazako Kirill Tsukanov, che ha conquistato la vittoria totalizzando 581 punti su 600 (19x). Ha preceduto di misura l’indiano Raj Chandra, classificatosi secondo con 580 su 600 (20x), e il connazionale Abhinav Deshwal, terzo con 578 su 600 (14x).

I protagonisti delle finali maschili

La gara della carabina a terra da 50 metri maschile ha premiato il kazako Oleg Noskov, che ha ottenuto il primo posto con un punteggio di 616.3. Alle sue spalle si è piazzato l’indiano Rohit Kanyan, secondo con 615.8, mentre il podio è stato completato dall’atleta individuale neutrale Arseni Livantsou, terzo con 615.3.

Questi risultati hanno sottolineato ancora una volta il grande valore tecnico della manifestazione e la presenza di giovani tiratori di spicco provenienti da numerosi Paesi.

La Coppa del Mondo junior: un evento di rilievo internazionale

La tappa de Il Cairo si conferma come uno degli appuntamenti più significativi della stagione per il tiro a segno e il tiro a volo giovanile. L’evento, che si svolge dal 19 al 27 aprile, riunisce 284 atleti in rappresentanza di 27 federazioni e 26 Paesi, per un totale di 454 presenze gara. Il programma della competizione è ricco e prevede ben quindici finali in diverse discipline, tra cui carabina, pistola e fossa olimpica, offrendo una preziosa vetrina internazionale ai giovani tiratori.

La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente con una cerimonia alla presenza dei vertici della federazione internazionale e delle autorità locali, a testimonianza del prestigio e dell'importanza di questa competizione per la crescita e lo sviluppo dei talenti emergenti nel panorama sportivo globale.