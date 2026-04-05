La Svezia, guidata da Niklas Edin, ha conquistato il Campionato Mondiale di curling, battendo il Canada con un punteggio di 9-6 nella finale disputata a Ogden, Stati Uniti. Questo successo segna il ritorno del titolo alla formazione nordica dopo due anni e aggiunge il tredicesimo trofeo al suo prestigioso palmarès.

La finale ha visto una gestione attenta e brillante da parte della squadra svedese. Sfruttando il vantaggio del martello, la Svezia ha segnato due punti nel primo end, costringendo i nordamericani a rispondere con una sola unità nel secondo.

Gli svedesi hanno poi allungato nel terzo end con altri due punti. Dopo una quarta ripresa senza marcature, il Canada si è riavvicinato con due punti. Lo scambio di favori si è interrotto al nono end, con il Canada che ha segnato un solo punto, permettendo alla Svezia di amministrare il vantaggio nell'ultimo end.

Il trionfo di Edin e la leadership svedese

Nell’ultimo rilascio, Edin ha sapientemente posizionato una sola stone vicino al centro, sigillando la vittoria e fissando il risultato finale sul 9-6. Questa affermazione ribadisce la leadership della Svezia nel panorama mondiale del curling e sottolinea la capacità di Edin di guidare la sua squadra. Per Niklas Edin, questo è l’ottavo titolo mondiale personale, un traguardo che si aggiunge alle medaglie olimpiche di ogni colore conquistate in carriera.

Il percorso del Canada e i prossimi appuntamenti

Per il Canada, guidato da Matt Dunstone, la medaglia d’argento rappresenta un risultato significativo, considerando il debutto mondiale di Dunstone e del vice Colton Lott, affiancati dai compagni E.J. Harnden e Ryan Harnden. Nonostante l'impegno profuso, la maggiore esperienza internazionale degli svedesi ha giocato un ruolo determinante nell'esito della finale di Ogden. Gli appassionati di curling avranno presto un nuovo appuntamento con i Campionati Mondiali di misto doppio, che si terranno a Ginevra dal 25 aprile al 2 maggio.