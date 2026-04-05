Il sabato di Serie A1 di softball ha visto la Quick Mill Bollate protagonista assoluta, completando una doppietta di vittorie contro Saronno. Dopo aver prevalso in gara-1, le Campionesse d’Italia si sono imposte anche nella seconda sfida, chiudendo la partita con un punteggio di 7-5 al nono inning. Questo avvio di stagione ha mostrato la solidità della squadra, capace di affrontare e risolvere le situazioni più delicate nei momenti decisivi. In particolare, i tre punti segnati nell'ultimo inning sono stati fondamentali, permettendo a Bollate di ribaltare il risultato e assicurarsi il secondo successo del weekend, iniziando così il campionato con il piede giusto.

La giornata non ha visto solo la Quick Mill Bollate tra le protagoniste indiscusse. Anche la Mia Office Blue Girls Pianoro ha conquistato una doppietta convincente contro le Thunders, imponendosi per 6-4 nella prima gara e dominando la seconda con un netto 7-0. Parallelamente, l'Italposa Forlì ha fatto registrare due vittorie significative, superando le Lacomes New Bollate con i punteggi di 5-4 e 8-0. La Rheavendors Caronno, dal canto suo, ha dimostrato la propria superiorità sul Bertazzoni Collecchio con due successi per 7-0 e 8-1, confermandosi tra le squadre più in forma in questo avvio di stagione.

Equilibrio tra Rovigo e Macerata e la classifica generale

La giornata di campionato ha offerto anche un confronto equilibrato tra Itas Mutua Rovigo e Ares Safety Macerata, che si sono divise la posta in palio.

Nella prima gara, sono state le venete a prevalere con un risultato di 5-1, mentre nella seconda sfida le marchigiane si sono imposte con un netto 5-0, dimostrando una reazione decisa. La classifica aggiornata al 4 aprile vede l'Italposa Forlì e la Mia Office Pianoro in testa a punteggio pieno, con quattro vittorie su quattro incontri disputati. Seguono la Quick Mill Bollate con due successi. A metà classifica si attestano Caronno e Rovigo, mentre inseguono con una vittoria ciascuna Collecchio, Thunders, Macerata e Saronno. Chiude la graduatoria la Lacomes New Bollate, ancora ferma a zero punti.

Il calendario e le prossime sfide del campionato

Il weekend di Pasqua ha segnato il ritorno in campo di tutte le squadre della Serie A1, con la disputa della seconda giornata e il completamento del primo turno.

Il big match tra MKF Saronno e Quick Mill Bollate, che ha rappresentato la rivincita della semifinale Scudetto della scorsa stagione, ha aperto il programma degli incontri, catturando l'attenzione degli appassionati. A seguire, si sono svolte le partite che hanno visto protagoniste Pianoro, Forlì, Rovigo, Caronno e Collecchio, contribuendo a delineare i primi equilibri del campionato. Un ulteriore spunto di interesse per gli appassionati sarà il derby di Bollate, previsto per lunedì 6 aprile, che vedrà affrontarsi la Quick Mill e la New Lacomes, completando così la prima giornata di campionato e offrendo un'ulteriore emozionante sfida.