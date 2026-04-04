Oggi, sulla terra rossa di Marrakech, Luciano Darderi, campione in carica dell’ATP250, scenderà in campo per affrontare Marco Trungelliti in una semifinale inedita. Il match, in programma sul Center Court dalle ore 14:00 italiane, vedrà l’italo-argentino puntare a confermare il titolo conquistato nell’edizione precedente del torneo.

Il percorso di Darderi verso la semifinale è stato agevolato da un walkover nei quarti di finale, a seguito del ritiro del tedesco Yannick Hanfmann. L’italo-argentino si presenta dunque riposato e determinato a raggiungere nuovamente la finale.

Dall’altra parte della rete, Marco Trungelliti arriva a questo appuntamento dopo una settimana da protagonista assoluto. L’argentino ha sorpreso molti addetti ai lavori, superando nei quarti di finale il francese Corentin Moutet, terza testa di serie del torneo. Una vittoria inaspettata, ottenuta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, che ha messo in luce la sua grande solidità e la capacità di sfruttare i passaggi a vuoto dell’estroso mancino transalpino, mantenendo sempre alta la concentrazione nei momenti chiave.

Trungelliti, l'ingresso nella top 100 a 36 anni

Il successo contro Moutet non è stato solo un’affermazione sportiva, ma ha rappresentato un traguardo storico per Trungelliti. A 36 anni, l’argentino entra per la prima volta nella top 100 della classifica ATP.

Un risultato eccezionale, frutto di una serie di prestazioni convincenti che lo hanno visto vincere ben cinque partite a Marrakech, partendo dai turni di qualificazione fino a conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo. Il suo percorso ha incluso vittorie contro Barton e Sakamoto nelle qualificazioni, seguite dai successi su Rocha e Majchrzak nel tabellone principale, culminati poi nell’impresa contro Moutet.

Dettagli della semifinale e dove seguirla

La semifinale tra Darderi e Trungelliti si preannuncia particolarmente interessante, anche in virtù dell’assenza di precedenti scontri diretti tra i due tennisti. Sebbene Darderi parta con i favori del pronostico, la forma smagliante e l’entusiasmo di Trungelliti, galvanizzato dall’ingresso nella top 100, potrebbero rendere il match imprevedibile e ricco di colpi di scena.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Max (canale 206) e disponibile in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV. Gli appassionati potranno seguire ogni fase di questo scontro cruciale che decreterà uno dei finalisti dell’ATP250 di Marrakech. A seguire, sempre sul Center Court, si disputerà la seconda semifinale che vedrà affrontarsi Rafael Jodar e Camilo Ugo Carabelli.