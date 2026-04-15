Luciano Darderi è stato eliminato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco, subendo una sorprendente sconfitta in rimonta per mano del ceco Vit Kopriva. L’incontro, disputato sulla terra rossa bavarese, ha visto l’italo-argentino cedere con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 1-6 dopo due ore di gioco intenso, concludendo così la sua avventura nel prestigioso torneo tedesco. Kopriva, attualmente numero 78 del ranking mondiale, ha così guadagnato l'accesso ai quarti di finale, dove si misurerà con l'altro azzurro, Flavio Cobolli.

La partita era iniziata nel migliore dei modi per Darderi, che aveva mostrato fin da subito una notevole determinazione.

Dopo aver sfruttato la terza opportunità di break in apertura grazie a un errore dell’avversario, si era portato immediatamente in vantaggio. Nonostante la pronta reazione di Kopriva, che aveva ristabilito la parità sull'1-1 con un preciso rovescio lungolinea, il sesto favorito del tabellone ha saputo imporre il proprio gioco. Ha rotto nuovamente l’equilibrio forzando un errore da fondo campo del rivale per il 3-2, per poi consolidare il vantaggio siglando il 4-2 con un potente ace di seconda. La sua pressione ha portato a un ulteriore break nel game del 5-2, sfruttando un nuovo errore di Kopriva. Il primo set si è così concluso con un netto 6-2, suggellato da una raffinata smorzata di diritto che ha evidenziato la qualità del gioco di Darderi in questa fase iniziale del match.

La svolta del match: la rimonta inattesa di Kopriva

Il secondo set ha visto Darderi partire ancora una volta con il piede giusto, ottenendo il break dell’1-0 con un rovescio incrociato e allungando sul 2-0 anche grazie a una favorevole deviazione del nastro. Tuttavia, la reazione di Kopriva non si è fatta attendere. Il tennista ceco ha prontamente impattato sul 2-2 con un altro efficace rovescio incrociato, per poi tenere il servizio e portarsi in vantaggio sul 3-2. La fase centrale del set è stata caratterizzata da una costante alternanza nei turni di battuta, con entrambi i giocatori che mantenevano il proprio servizio fino al 4-4, un equilibrio sancito da un servizio vincente della sesta testa di serie.

È stato nel decimo game che Kopriva ha piazzato l'accelerazione decisiva, conquistando il break che gli ha permesso di aggiudicarsi il set per 6-4, ribaltando le sorti dell'incontro e portando la sfida al terzo e decisivo parziale.

Il terzo set ha segnato un vero e proprio assolo da parte di Kopriva. Il ceco ha mostrato una superiorità schiacciante, infilando una serie impressionante di sette giochi consecutivi. Questo parziale ha visto Darderi subire nuovamente lo strappo della battuta, con Kopriva che si è portato rapidamente sul 5-0, lasciando poche speranze all'italo-argentino. La conclusione del match è arrivata poco dopo, con Kopriva che ha chiuso i conti sul 6-1, completando una rimonta che ha lasciato l'amaro in bocca a Darderi e ai suoi sostenitori.

Cobolli ai quarti: sfumato il derby azzurro

Nel frattempo, l'altro tennista italiano, Flavio Cobolli, ha proseguito il suo cammino nel torneo di Monaco. La testa di serie numero quattro ha superato agevolmente negli ottavi di finale il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-2, 6-3. Grazie a questa vittoria, Cobolli affronterà nei quarti di finale proprio Vit Kopriva. Questo accoppiamento ha purtroppo impedito la realizzazione di un potenziale derby azzurro, che si sarebbe potuto verificare qualora Luciano Darderi avesse avuto la meglio sul tennista ceco. Il torneo di Monaco continua a essere un palcoscenico importante per i giovani talenti del tennis internazionale, offrendo sfide avvincenti e risultati inattesi.