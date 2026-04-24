Il Genoa si appresta ad affrontare il Como in una sfida che il tecnico Daniele De Rossi ha definito insidiosa, avvertendo che i lariani sono «i peggiori clienti da incontrare». Questa dichiarazione sottolinea la cautela con cui la squadra rossoblù si avvicina all'incontro, nonostante la salvezza in campionato sia ormai quasi una certezza. De Rossi ha evidenziato l'importanza cruciale di evitare una brutta figura davanti ai propri sostenitori, in un Ferraris che si preannuncia gremito e pronto a celebrare. L'allenatore ha ribadito come bastino «due minuti per rovinare la festa» e deludere le aspettative di un pubblico sempre presente e caloroso.

La partita, dunque, assume un valore che va oltre i semplici tre punti, rappresentando un'occasione per consolidare il legame con la tifoseria e chiudere la stagione casalinga con una prestazione all'altezza delle aspettative. La concentrazione dovrà essere massima per non compromettere il percorso fin qui svolto e per onorare l'impegno di fronte a un avversario di tutto rispetto.

Un avversario da rispettare e da cui imparare

Daniele De Rossi non ha lesinato elogi per il Como, definendolo un vero e proprio modello da seguire nel panorama calcistico attuale. «Da amante del calcio – ha dichiarato il tecnico – quando guardo il Como mi soffermo più sui pregi e sulle qualità, sul loro percorso e sulla coerenza calcistica».

Ha poi aggiunto che tutto ciò è «contornato da ottimi investimenti che non fanno male», evidenziando una gestione societaria oculata e lungimirante. L'apprezzamento di De Rossi si estende anche alla guida tecnica: «Mi piace soffermarmi quando vedo un allenatore forte e una società seria. Quando vedo qualcosa e qualcuno da cui imparare». In particolare, l'allenatore del Genoa ha espresso grande stima per Cesc Fabregas, prevedendo per lui un futuro brillante: «Credo che nel prossimo futuro Fabregas sarà uno dei tecnici più importanti e sarà bello sfidarlo e dargli fastidio». Nonostante il rispetto, De Rossi ha chiarito le intenzioni del Genoa: «Spero di batterli e dare loro fastidio, non stiamo a battere le mani e a stendergli il tappeto rosso, noi siamo il Genoa e anche se la classifica ci vede un po’ più tranquilli di prima noi vogliamo fare punti».

Un messaggio chiaro che ribadisce la mentalità vincente della squadra, sempre proiettata a ottenere il massimo da ogni incontro, indipendentemente dalla situazione di classifica.

Rientri importanti e scelte di formazione

Per la delicata sfida contro il Como, il Genoa potrà contare sul rientro di tre giocatori fondamentali che avevano scontato un turno di squalifica: Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. Questi recuperi offrono a De Rossi maggiori opzioni per la costruzione della formazione titolare e per le rotazioni a partita in corso. Tuttavia, la rosa non sarà al completo, poiché alcuni elementi come Norton-Cuffy e altri acciaccati non saranno ancora disponibili. Il tecnico ha già anticipato che ci saranno delle modifiche nell'undici iniziale, ma con un approccio equilibrato e ragionato.

«Ci saranno dei cambiamenti – ha precisato De Rossi – ma di certo quello che non farò sarà cambiarne dieci o nove, rischierei di metterli in difficoltà». Questa dichiarazione evidenzia la volontà di mantenere una certa stabilità e coesione all'interno della squadra, evitando stravolgimenti che potrebbero compromettere l'equilibrio tattico e la performance complessiva. Le scelte saranno ponderate per garantire la migliore competitività possibile, integrando i rientri senza alterare eccessivamente gli automatismi consolidati.

Il rendimento e le scelte tattiche del Genoa

Sotto la guida di Daniele De Rossi, il Genoa ha mostrato un rendimento positivo e costante in campionato, caratterizzato da una solida media punti che ha permesso alla squadra di consolidare la propria posizione di classifica con ampio anticipo rispetto alla fine della stagione.

Questo successo è frutto anche della grande flessibilità tattica dimostrata dal tecnico, capace di adattare il modulo di gioco alle diverse esigenze delle partite e alle caratteristiche degli avversari. De Rossi ha spesso modulato la formazione, alternando con efficacia sistemi come il 3-5-2 e il 3-4-2-1. Questa capacità di variare l'assetto tattico ha permesso di valorizzare al meglio le qualità individuali dei giocatori a disposizione e di sorprendere gli avversari, rendendo il Genoa una squadra imprevedibile e difficile da affrontare. L'approccio strategico del tecnico ha contribuito a creare un gruppo coeso e consapevole delle proprie potenzialità, in grado di esprimere un calcio propositivo e, al contempo, solido in fase difensiva. La gestione della rosa e la capacità di leggere le partite sono stati elementi chiave per il percorso positivo intrapreso dalla squadra rossoblù in questa stagione.