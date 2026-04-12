GENOVA, 12 aprile 2026 – Il Genoa ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Sassuolo, un risultato che il tecnico Daniele De Rossi ha prontamente definito una "vittoria gigantesca". Nonostante l'entusiasmo, l'allenatore ha voluto mantenere alta la guardia, avvertendo che "non siamo salvi". Questo successo, maturato in occasione della 32ª giornata del campionato di Serie A, rappresenta indubbiamente un passo significativo nella complessa corsa verso la salvezza, sebbene la matematica non offra ancora alcuna certezza definitiva.

L'impegno e la mentalità vincente

De Rossi ha posto l'accento sull'importanza di una mentalità ferrea e determinata, elemento chiave per affrontare sfide così delicate. "Quello che gli ho chiesto è di vedere una squadra che lo volesse più di loro", ha dichiarato il tecnico, evidenziando come il Genoa avesse "troppi stimoli in più, troppo bisogno in più" rispetto agli avversari, e fosse proprio questa "piccola differenza" che desiderava osservare in campo. L'allenatore ha espresso grande apprezzamento per la prestazione del primo tempo, descrivendolo come "ottimo" e sottolineando come si siano viste "due squadre piacevoli e un primo tempo bello". Nonostante la vittoria, De Rossi non ha mancato di riconoscere la qualità del Sassuolo, definendola "una squadra forte individualmente e forte anche coralmente" e complimentandosi per il loro gioco.

La strada verso la salvezza: un cammino ancora aperto

Malgrado l'entusiasmo generato dal successo, Daniele De Rossi ha voluto ribadire con fermezza che l'obiettivo della salvezza non è ancora stato pienamente conseguito. "È una vittoria gigantesca questa", ha affermato, ma ha subito aggiunto: "Non siamo salvi ed è la verità. Non c’è la matematica". Ha poi illustrato la situazione in classifica, ricordando che, pur essendo a nove punti di vantaggio, restano ancora sei partite da giocare, il che significa ben 18 punti ancora in palio. Per questo motivo, ha ammonito, "Non è possibile mai pensare di essere salvi". Il tecnico ha quindi lanciato un chiaro monito alla sua squadra, esortandola a concentrarsi esclusivamente sui propri risultati: "Voglio che i punti siamo noi a farli, non stare lì a gufare sempre la Cremonese, il Lecce…".

Ha descritto questa fase del campionato come un momento cruciale, una vera e propria "morte tua vita mia", ma ha concluso con un messaggio di fiducia e responsabilità: "Ma noi dobbiamo fare i punti che dobbiamo fare, così ci tireremo fuori da soli da questa situazione".

Il Grifone e le prossime sfide decisive

La vittoria ottenuta contro il Sassuolo giunge in un frangente particolarmente cruciale della stagione, con il Genoa impegnato a consolidare la propria posizione e a distanziarsi ulteriormente dalla temuta zona retrocessione. La squadra ha saputo mettere in mostra un notevole carattere e una spiccata determinazione, qualità che Daniele De Rossi ha voluto rimarcare come indispensabili per affrontare le rimanenti sei gare con la necessaria mentalità e concentrazione.

Questo incontro è stato percepito come un potenziale momento di svolta per il Grifone, che ha saputo dimostrare la propria capacità di competere efficacemente anche contro avversari tecnicamente superiori. La coesione del gruppo e la voglia di vincere sono emerse come fattori determinanti. Ciononostante, il percorso verso la salvezza si presenta ancora lungo e impegnativo, richiedendo alla squadra una costante continuità di risultati per raggiungere l'obiettivo prefissato.