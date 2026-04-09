Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha definito l'udienza con Papa Leone XIV come un'"occasione storica e irripetibile". L'incontro, che ha visto la partecipazione degli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina, ha rappresentato un momento di profonda unione tra il mondo dello sport e la Chiesa cattolica.

Durante l'udienza, De Sanctis ha espresso con enfasi il significato dell'evento, affermando: "Qui c'è il gotha dello sport, è un grande momento." Ha poi sottolineato la vicinanza del movimento sportivo alla Chiesa, evidenziando la passione del Pontefice per lo sport.

"Lei ama lo sport e il nostro movimento è vicino alla chiesa cattolica," ha dichiarato De Sanctis. Un gesto di grande impatto è stata la dedica delle medaglie da parte degli atleti al Santo Padre, con l'intento che "ognuno di noi possa portare avanti i valori della chiesa e della vita ed essere un cittadino migliore."

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico ha inoltre rimarcato l'importanza dei principi fondamentali che guidano il movimento sportivo. "Noi abbiamo valori come inclusione e rispetto; per il mondo paralimpico non devono esserci differenze, dobbiamo spalancare le porte del rispetto," ha aggiunto, evidenziando l'impegno costante per una società più equa e accogliente.

Un momento simbolico per lo sport e la Chiesa

L'udienza ha assunto un forte significato simbolico, fungendo da ponte tra il mondo dello sport e la Chiesa, entrambi uniti da un solido sistema di valori condivisi. La dedica delle medaglie al Pontefice non è stata solo un gesto formale, ma un atto emblematico di riconoscimento verso un'istituzione che, secondo le parole di De Sanctis, incarna principi cardine quali l'inclusione, il rispetto e la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Questo incontro ha rafforzato il legame tra l'etica sportiva e i precetti spirituali, sottolineando come entrambi possano contribuire al benessere e allo sviluppo della persona e della comunità.

Il contesto dell’incontro

L'evento si è svolto il 9 aprile 2026 a Roma, in un'atmosfera di grande solennità e partecipazione. L'udienza con Papa Leone XIV ha riunito una delegazione significativa di atleti olimpici e paralimpici italiani, protagonisti dei prossimi giochi di Milano-Cortina. De Sanctis ha colto questa preziosa occasione per ribadire con forza il profondo e radicato legame tra il movimento sportivo nazionale e la Chiesa cattolica. Ha enfatizzato come lo sport, attraverso la sua pratica e i suoi ideali, possa agire come un potente veicolo di valori positivi, capaci di influenzare costruttivamente la società e di promuovere l'armonia e la coesione sociale.

Il Pontefice e i valori dello sport

È noto che Papa Leone XIV ha sempre manifestato un profondo apprezzamento per lo sport, riconoscendolo come un fondamentale strumento di unità e crescita personale. In numerose occasioni pubbliche, il Santo Padre ha evidenziato l'importanza di valori universali quali la fraternità, la solidarietà e l'impegno verso gli altri. Questi principi, che costituiscono il cuore della dottrina sociale della Chiesa, trovano una risonanza naturale e una piena espressione nel mondo sportivo, in particolare all'interno del movimento paralimpico e olimpico, dove la perseveranza, il superamento dei limiti e il lavoro di squadra sono all'ordine del giorno. L'incontro ha quindi ribadito la convergenza di intenti tra la visione della Chiesa e gli ideali sportivi, entrambi volti a promuovere il bene comune e lo sviluppo integrale dell'individuo.