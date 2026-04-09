La Lega Serie B ha scelto di commemorare Piermario Morosini, trasformando il suo ricordo in un impegno concreto di solidarietà e prevenzione. Questa iniziativa si è svolta durante la 34ª giornata del campionato, con i capitani in campo che hanno indossato fasce personalizzate e le squadre che hanno donato maglie per un'asta benefica, sostenendo così la prevenzione e la sicurezza.

Le iniziative per la memoria di Piermario Morosini

In occasione della 34ª giornata della Serie BKT, la Lega ha promosso diverse iniziative in collaborazione con Live Charity e la famiglia Morosini.

Tutti i capitani delle squadre sono scesi in campo con fasce personalizzate, raffiguranti il volto di Piermario Morosini. Una grafica televisiva dedicata ha accompagnato l'intera giornata. Le venti squadre partecipanti hanno donato una propria maglia, che sarà messa all’asta insieme alle fasce da capitano. Il ricavato di queste vendite sarà interamente devoluto al progetto sui defibrillatori di Live Charity, denominato "Italia Cardioprotetta", e ai lavori di messa in sicurezza del campo “Piermario Morosini” situato nel quartiere Monterosso di Bergamo.

Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ha sottolineato l'importanza di queste azioni: “Ricordare Piermario significa trasformare la memoria in azioni concrete volte a tutelare la salute dei calciatori.

Come Lega Serie B, desideriamo che il suo ricordo e il suo esempio continuino a vivere attraverso iniziative nobili, come quelle promosse da Live Charity e dalla Famiglia Morosini, capaci di lasciare un segno reale”.

Piermario Morosini, centrocampista nato nel 1986, era ampiamente riconosciuto per la sua professionalità, il suo impegno costante e le sue eccezionali qualità umane. Durante la sua carriera, aveva militato in Serie B vestendo le maglie di Livorno, Bologna, Vicenza, Reggina e Padova. La sua vita si è interrotta improvvisamente il 14 aprile 2012, durante una partita con il Livorno.

L'eredità duratura di Piermario Morosini nel calcio italiano

La memoria di Piermario Morosini è stata onorata in diverse occasioni nel corso degli anni.

A dieci anni dalla sua scomparsa, la Lega Serie B aveva già promosso l’utilizzo di una fascia da capitano speciale, realizzata da Live Onlus. Questa fascia era stata indossata durante la 35ª giornata di campionato e successivamente messa all’asta per finanziare progetti volti alla donazione di defibrillatori nelle scuole e nelle società sportive dilettantistiche.

Inoltre, è stato istituito il prestigioso “Premio Gentleman – Piermario Morosini”, un riconoscimento annuale assegnato ai calciatori che si distinguono per il loro fair play e il loro impegno civile. Tra i recenti premiati figurano Massimo Coda, che ha ricevuto l’edizione 2024/25, e in precedenza Enrico Delprato e Lorenzo Dickmann.