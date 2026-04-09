Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 accoglie un'altra stella: Keely Hodgkinson. La campionessa olimpica degli 800 metri sarà in pista il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma per un attesissimo debutto. La fuoriclasse britannica, reduce da una stagione invernale straordinaria con il record del mondo indoor sugli 800 metri (1:54.87 a Liévin), si cimenterà per la prima volta nei 400 metri, una specialità che potrebbe riservarle sorprendenti risultati nel meeting italiano di atletica.

Per la ventiquattrenne di Manchester, questa partecipazione segna un ritorno allo stadio Olimpico, dove nel 2024 aveva conquistato l'oro agli Europei.

La sua giovane ma brillante carriera vanta un oro olimpico a Parigi, un argento a Tokyo, oltre a tre podi ai Mondiali all’aperto (due argenti a Oregon e Budapest, un bronzo a Tokyo). È inoltre campionessa del mondo indoor negli 800 metri, titolo ottenuto a Torun. Qui, dopo il trionfo individuale, Hodgkinson ha dimostrato le sue doti nella staffetta 4x400, correndo la frazione più veloce della finale (50.10) e contribuendo al quinto posto.

La sfida dei 400 metri e le stelle del Gala

La scelta di Keely Hodgkinson di competere nei 400 metri è una delle novità più intriganti del Golden Gala. Dopo aver impressionato nella staffetta ai Mondiali indoor di Torun, la britannica punta a migliorare il suo primato personale di 51.49 (Glasgow indoor).

La sua presenza eleva il prestigio della manifestazione, che vedrà in gara stelle internazionali come Noah Lyles (100m), Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred e Amy Hunt (200m), e gli italiani Mattia Furlani, Nadia Battocletti e Andy Diaz.

Il Golden Gala nel calendario Diamond League 2026

L’edizione 2026 del Golden Gala è la quarta tappa della prestigiosa Wanda Diamond League. Questa collocazione deriva dal rinvio della tappa inaugurale di Doha, posticipata per motivi di sicurezza legati alla situazione geopolitica in Medio Oriente. Il calendario aggiornato prevede l’inizio a Shanghai il 16 maggio, seguito dagli appuntamenti di Xiamen e Rabat, prima dell’evento romano del 4 giugno. La tappa di Doha potrebbe essere recuperata il 19 giugno, se le condizioni lo permetteranno, ma la situazione rimane incerta. I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono già disponibili, con promozioni speciali per società, tesserati Fidal e Runcard.