Dodici sciabolatori italiani accedono al tabellone principale del Trofeo Luxardo, tappa di Coppa del Mondo a Padova. Undici atleti hanno superato la fase a eliminazione diretta, raggiungendo Luca Curatoli, ammesso per ranking.

Dai gironi si sono distinti Michele Gallo, Matteo Neri, Marco Mastrullo, Giorgio Marciano e Antonio Tallarico. Nel tabellone, il pass è andato a Pietro Torre, Leonardo Reale, Edoardo Cantini, Francesco Bonsanto, Lupo Veccia Scavalli e Lorenzo Ottaviani. All’ultimo assalto si sono fermati Dario Cavaliere, Cosimo Bertini e Leonardo Dreossi.

Eliminati agli incontri a eliminazione diretta: Daniele Franciosa, Leonardo Tocci, Marco Stigliano, Pietro Hirsch Butte, Mattia Rea, Antonio Aruta, Alberto Arpino, Valerio Reale e Filippo Picchi.

Il Contesto del Trofeo Luxardo

Il Trofeo Luxardo, alla 67ª edizione, è tra i più prestigiosi appuntamenti della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Quest’anno si svolge alla Fiera di Padova, nuova sede dopo l’indisponibilità della Kione Arena. L’Italia, campione del mondo in carica e nazione ospitante, schiererà venti atleti.

Andrea Sirena, consigliere della Federazione Italiana Scherma, durante la presentazione, ha sottolineato: “Il Trofeo Luxardo di Padova è una delle tradizioni più prestigiose e longeve del nostro sport in Italia e nel mondo, un simbolo di passione, eleganza e rispetto di valori, nonché una tappa di riferimento per la sciabola maschile, con protagonisti alcuni dei più grandi schermidori del panorama internazionale”.

Storia, Copertura TV e Finali

Il Trofeo Luxardo avrà copertura televisiva su SKY Sport Max e SKY Sport Arena per le fasi finali. L’Italia vanta quindici titoli, quattro di Michele Maffei. L'ultima edizione vide il francese Jean Philippe Patrice vincere su Michele Gallo (argento dopo il successo 2023), con Luca Curatoli ai piedi del podio. Sabato medaglie individuali, domenica la prova a squadre.