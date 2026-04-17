Il danese Anders Foldager (Team Jayco‑AlUla) ha trionfato nella 66ª Freccia del Brabante. Ha vinto in sprint finale su Quinten Hermans (Pinarello‑Q36.5) e Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates‑XRG). La corsa, con salite brevi ed esplosive, era ideale per le sue doti.

Il classe 2001 Foldager ha espresso grande soddisfazione: "Sapevo di poter ottenere un risultato come questo e questa corsa era perfetta per me. Questa è chiaramente la mia vittoria più importante sinora, quindi un po’ di sorpresa c’è comunque". Ha sottolineato il ruolo cruciale del compagno Mauro Schmid, decisivo nel chiudere sui fuggitivi e supportare la rimonta.

"Mauro Schmid è stato perfetto a chiudere sui fuggitivi, ma ho dovuto muovermi da lontano perché sono iniziati subito alcuni scatti sin dai piedi della salita. Poi quando sono arrivato davanti non c’era altro da fare che dare tutto. A un certo punto sembrava difficile riprendere i fuggitivi, ma nel tratto di pianura con il vento frontale sapevo che era possibile, specialmente avendo Mauro Schmid".

Dinamica della gara e valore del successo

La gara, tra Beersel e Overijse, ha visto una fuga iniziale di sei. Il gruppo ha intensificato l'andatura a 65 km dal traguardo, ricucendo il distacco e neutralizzando la fuga. Nelle fasi finali, attacchi hanno movimentato la corsa. Il lavoro di Mauro Schmid è stato cruciale per il ricongiungimento prima dello sprint finale, dove Foldager ha prevalso.

Il danese ha commentato il successo: "Questa vittoria significa molto per me, è una dimostrazione che posso essere a questo livello in queste grandi corse, come speravo". Il trionfo è un trampolino di lancio. "Domenica vediamo, magari ci scambiano i ruoli con Mauro, se starà bene. Sogno di vincere anche la Amstel, ma penso di avere ancora bisogno di un po’ di lavoro per essere al livello dei migliori", ha aggiunto, guardando agli obiettivi futuri.

Protagonisti e prospettive

La Freccia del Brabante 2026 ha offerto un'opportunità ai meno in vista, data l'assenza di grandi nomi. Oltre al vincitore Anders Foldager, il podio è stato completato da Hermans e Cosnefroy. Romain Grégoire quarto, Eduard Prades quinto. La vittoria di Foldager è un segnale delle sue crescenti ambizioni, aprendo prospettive per le classiche future.