La World Cup 2026 di tennistavolo, tenutasi alla Galaxy Arena di Macao, si è conclusa con un doppio trionfo per la Cina, che ha dominato sia il torneo maschile che quello femminile. Wang Chuqin ha conquistato il suo primo titolo mondiale, mentre Sun Yingsha ha scritto una pagina di storia con il suo terzo successo consecutivo nella prestigiosa competizione.

Nel singolare maschile, il numero uno al mondo Wang Chuqin ha affrontato una sfida epica contro il giovane giapponese Sora Matsushima, numero otto del ranking mondiale. La finale, un vero e proprio thriller di sette set, si è conclusa con la vittoria di Wang per 4-3 (9-11, 18-16, 11-8, 11-13, 8-11, 11-4, 11-8).

Il venticinquenne cinese ha dimostrato resilienza e determinazione, rimontando in più occasioni e imponendosi nei momenti cruciali del sesto e settimo parziale. Al termine dell'incontro, Wang ha espresso la sua gratitudine: “First of all, I want to thank myself for never giving up, the fans here supporting me, and I especially want to thank the Chinese national table tennis team”.

Il podio maschile ha visto anche la presenza del brasiliano Hugo Calderano, campione uscente, e di Lin Yun-Ju di Cina Taipei, entrambi classificatisi al terzo posto.

Sun Yingsha: un'impresa storica nel tennistavolo femminile

Il torneo femminile ha celebrato il dominio incontrastato di Sun Yingsha. La numero uno al mondo ha sconfitto la connazionale Wang Manyu con un netto 4-1 (11-9, 11-8, 13-11, 8-11, 11-7), consolidando la sua posizione al vertice.

Con questa vittoria, Sun Yingsha è diventata la prima donna nella storia del tennistavolo a conquistare tre titoli consecutivi nella World Cup, eguagliando il primato maschile stabilito da Fan Zhendong tra il 2018 e il 2020. Una performance che sottolinea la sua superiorità e costanza a livello internazionale.

La promettente ascesa di Sora Matsushima

Nonostante la sconfitta in finale, il diciottenne giapponese Sora Matsushima ha lasciato un'impressione duratura. La sua performance contro il numero uno al mondo Wang Chuqin, caratterizzata da un gioco aggressivo e una notevole maturità sportiva, ha evidenziato il suo grande potenziale. Matsushima, attuale numero otto del ranking mondiale, si conferma come uno dei talenti più brillanti e promettenti del tennistavolo internazionale, destinato a recitare un ruolo di primo piano negli anni a venire.