Coco Gauff ha conquistato un posto negli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, protagonista di una rimonta straordinaria contro Sorana Cîrstea. La vittoria è arrivata nonostante un grave malessere fisico che l'ha costretta a vomitare in campo e a richiedere un medical timeout, in una partita che ha definito di “sangue, sudore e lacrime”.

La tenacia di Gauff in campo

Il match ha visto Gauff affrontare non solo la sua avversaria, ma anche un forte malessere. Durante il secondo set, la tennista statunitense ha dovuto vomitare in un cestino e ha richiesto un medical timeout.

Nonostante la debolezza evidente, Gauff ha dimostrato una tenacia notevole. Dopo aver perso un game estenuante di quindici minuti all'inizio del terzo set, ha saputo reagire con forza, inanellando cinque giochi consecutivi che le hanno permesso di ribaltare completamente l'incontro. Il punteggio finale, 4‑6, 7‑5, 6‑1, testimonia la sua incredibile capacità di resistenza.

Al termine della partita, Gauff ha espresso tutta la difficoltà vissuta: “Non mi sento bene, non so come ho fatto a superarlo. Fisicamente, credo di non essermi mai sentita così male in campo. Tra il primo e il secondo set ho vomitato in bagno, piangendo un po', sto sanguinando… Letteralmente è stato sangue, sudore e lacrime il match di oggi.” Le sue parole sottolineano la portata della sua impresa.

Un virus che preoccupa il torneo

Il malessere di Gauff non è un episodio isolato. Il Mutua Madrid Open è infatti alle prese con un'ondata di malattie che sta colpendo diversi partecipanti. Un virus gastrointestinale o, secondo alcune ipotesi, un'intossazione alimentare, si sta diffondendo tra gli atleti. Tra i casi più noti, Iga Swiatek si è ritirata in lacrime durante il suo match di terzo turno, rivelando di aver combattuto contro un virus allo stomaco per due giorni. Anche altri giocatori di spicco, come Marin Čilić e Liudmila Samsonova, hanno dovuto abbandonare il torneo o rinunciare a scendere in campo per problemi di salute simili, mettendo in allerta l'organizzazione del torneo.

Prossimi impegni per la testa di serie

Con questa sofferta ma gloriosa vittoria, la terza testa di serie del torneo, Coco Gauff, si prepara ad affrontare la ceca Linda Noskova negli ottavi di finale. Gauff vanta un bilancio positivo di 2‑0 nei precedenti incontri contro Noskova. Quest'ultima ha raggiunto il quarto turno grazie al ritiro per malattia di Liudmila Samsonova, un ulteriore segnale della problematica sanitaria che sta interessando l'evento.