Elisabetta Cocciaretto si ferma al primo turno del WTA 1000 di Madrid, dove è stata sconfitta dalla statunitense Alycia Parks con il punteggio di 6-3, 6-2. L’incontro, disputato sulla terra rossa della Caja Magica, ha visto l’azzurra cedere il passo dopo un’ora e un quarto di gioco, lasciando così il torneo spagnolo senza superare il proprio miglior risultato raggiunto in passato.

Nel primo set, entrambe le giocatrici hanno mantenuto il servizio senza particolari difficoltà fino all’ottavo game, quando Cocciaretto ha subito un passaggio a vuoto.

Parks si è portata rapidamente sullo 0-40; l’italiana ha annullato due palle break ma ha dovuto cedere sulla terza. La statunitense ha poi chiuso il set 6-3, sfruttando la solidità al servizio e la capacità di gestire i punti decisivi.

Il predominio di Parks nella seconda frazione

Nel secondo set, la situazione si è complicata ulteriormente per Cocciaretto, che ha perso il servizio nel terzo game dopo aver annullato due palle break. Nonostante qualche tentativo di reazione, l’azzurra non è riuscita a sfruttare le occasioni avute nel sesto game per rientrare in partita. Parks ha operato un secondo break nel settimo gioco e, pur avendo bisogno di quattro match point, ha chiuso la partita 6-2, confermando la propria superiorità nei momenti chiave.

Le statistiche evidenziano la prestazione solida della statunitense: Parks ha vinto 58 punti contro i 42 dell’azzurra, sfruttando tre delle sette palle break avute a disposizione e annullando tutte e tre le occasioni concesse a Cocciaretto. La statunitense si è dimostrata più efficace sia con la prima (83%-68%) sia con la seconda (59%-44%) di servizio.

Il percorso di Cocciaretto e il contesto del torneo

Elisabetta Cocciaretto, venticinquenne di Fermo e numero 41 del ranking mondiale, non è mai riuscita a superare il secondo turno a Madrid. In questa edizione, si è trovata di fronte una Parks in grande forma, reduce da un buon percorso nelle qualificazioni e già protagonista nel torneo spagnolo nel 2023, quando raggiunse il terzo turno.

Cocciaretto aveva vinto l’unico precedente contro Parks, disputato a gennaio ad Auckland sul cemento, ma sulla terra rossa madrilena la statunitense ha saputo imporsi con maggiore incisività.

Il torneo prosegue ora senza l’azzurra. Alycia Parks affronterà al secondo turno la connazionale Ann Li. Intanto, sempre a Madrid, l’attenzione si sposta anche su Tyra Grant, giovane promessa italiana attesa all’esordio nel main draw di un WTA 1000.