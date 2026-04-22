Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, numero 92 del ranking mondiale, ha ceduto al giovane croato Dino Prizmic (n. 87 ATP) con il punteggio di 6-3, 6-4. L'incontro, durato un'ora e 39 minuti sulla terra rossa della Caja Mágica, ha evidenziato una prestazione opaca dell'azzurro, apparso statico negli spostamenti e in difficoltà contro la vivacità atletica dell'avversario.

Nel primo set, Berrettini ha annullato una palla break nel quarto game, ma ha perso il servizio nel sesto. Prizmic ha imposto il suo gioco, insistendo sul rovescio dell’italiano per poi chiudere con il dritto, aggiudicandosi il parziale per 6-3.

Nel secondo set, il romano ha provato a reagire, ma ha sprecato una palla break nel secondo gioco. Subito dopo, Prizmic ha strappato il servizio a Berrettini, che ha perso lucidità e commesso un errore di dritto decisivo. Nonostante un tentativo di rimonta da 0-40 nel quinto game, il croato è rimasto solido e ha chiuso l'incontro al terzo match point nel decimo gioco (6-4).

Le difficoltà tecniche e le statistiche

Le statistiche della partita sottolineano le difficoltà di Berrettini, in particolare sulla seconda di servizio, dove ha vinto solo il 37% dei punti contro il 62% del rivale. Negativo anche il saldo tra vincenti ed errori gratuiti: 19/28 per l'azzurro, a fronte del più equilibrato 19/23 di Prizmic.

La vittoria ha permesso al giovane croato di avanzare al secondo turno, dove affronterà il numero 4 del seeding, Ben Shelton.

Conseguenze in classifica e gli altri azzurri

Questa sconfitta al primo turno avrà un impatto significativo sulla classifica ATP di Berrettini, che uscirà dalla Top 100 mondiale dopo due anni. La giornata è stata negativa per il tennis italiano a Madrid: anche Mattia Bellucci è stato eliminato dal bosniaco Damir Dzumhur e, nel torneo femminile, Elisabetta Cocciaretto ha ceduto alla statunitense Alycia Parks.