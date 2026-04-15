John Elkann ha riaffermato con forza l'impegno della Ferrari nel campionato di Formula 1, evidenziando come la storica scuderia sia “concentrata al massimo sul lavoro che ci aspetta per tornare più forti di prima”. Questo messaggio è stato pronunciato durante l'assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam, un'occasione in cui Elkann ha affrontato apertamente la stagione precedente, descritta come “al di sotto delle nostre ambizioni”. Con sguardo rivolto al futuro, il presidente ha espresso una chiara determinazione in vista del prossimo campionato 2026, che vedrà l'introduzione di nuovi regolamenti significativi.

Nel suo intervento, Elkann ha voluto sottolineare la prontezza della squadra ad affrontare le imminenti sfide con “unità e determinazione”. Ha inoltre ribadito un principio fondamentale per la casa di Maranello: “Ferrari sa che correre significa anche imparare e progredire”. Con queste parole, il presidente ha inteso infondere fiducia sia negli azionisti che nell'ampia base di tifosi, riaffermando la ferma volontà di riportare la scuderia ai massimi livelli di competitività nella Formula 1 mondiale.

Successi nell'endurance e orgoglio sportivo

Oltre alle prospettive future in Formula 1, John Elkann ha dedicato ampio spazio alla celebrazione dei notevoli risultati ottenuti dalla Ferrari nelle gare di endurance, definendo il 2025 come “una stagione memorabile”.

Con particolare enfasi, ha ricordato l'8 novembre, una data che ha descritto come “un momento di pura gioia per tutti noi e per i tifosi di tutto il mondo”. Questo giorno ha segnato un traguardo storico: cinquant'anni dopo l'ultimo titolo mondiale assoluto nelle gare di durata, la Ferrari ha conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti del Campionato del Mondo Endurance FIA. Elkann ha attribuito questo straordinario successo al “frutto di talento e lavoro di squadra”, coronando una stagione eccezionale che ha visto anche la 499P ottenere la terza vittoria consecutiva a Le Mans, un altro risultato di prestigio che arricchisce ulteriormente la già gloriosa storia della scuderia.

Stellantis: basi per la ripresa e fiducia nel futuro

In un contesto più ampio, ma con una risonanza tematica simile, John Elkann ha esteso i suoi concetti di resilienza e ripartenza anche in qualità di presidente di Stellantis. Ha evidenziato la forte capacità di adattamento del gruppo automobilistico a seguito di un anno considerato difficile. Nonostante le sfide incontrate nel 2025, Elkann ha assicurato che sono state gettate le basi per la ripresa, e che il gruppo guarda al futuro con “umiltà riguardo alle sfide future e con rinnovata fiducia nella nostra capacità di affrontarle”. Queste dichiarazioni, rilasciate anch'esse durante l'assemblea ad Amsterdam, riflettono un approccio strategico improntato alla coesione e alla determinazione.

Tali valori, come sottolineato da Elkann, rappresentano pilastri fondamentali che intende trasmettere e rafforzare sia all'interno dell'ambiente Ferrari sia nel più vasto contesto del gruppo Stellantis, delineando una visione comune di impegno e progresso per entrambe le realtà.