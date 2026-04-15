Un'assenza di rilievo scuote la seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione: Alessandra Mao, giovane e promettente atleta del nuoto italiano, non prenderà parte alla gara dei 200 stile libero. La decisione arriva in un momento cruciale per la manifestazione, che oltre a incoronare i campioni nazionali, assegna anche i preziosi pass per i prossimi Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto in vasca lunga. La classe 2011, detentrice del titolo nazionale proprio in questa disciplina e in questa sede, era tra le atlete più attese per difendere la sua corona.

L'indisponibilità della nuotatrice veneta non è giunta del tutto inaspettata. Già nella giornata precedente, infatti, la sua assenza nella staffetta 4x100 stile libero femminile con il Team Veneto aveva sollevato interrogativi e fatto presagire un possibile forfait. Le motivazioni di questa rinuncia sono state ricondotte a un precario stato di salute: Alessandra Mao è stata colpita da un virus influenzale proprio alla vigilia della competizione. Questa indisposizione ha inevitabilmente compromesso la sua preparazione e la possibilità di affrontare al meglio la gara dei 200 stile libero, dove era chiamata a difendere il suo titolo. Prima di questo inatteso stop, la giovane atleta aveva dimostrato un'eccellente forma fisica e ottime prestazioni nei recenti Criteria giovanili, alimentando grandi aspettative per gli Assoluti.

Le condizioni attuali e il prosieguo della competizione

Nonostante il ritiro dai 200 stile libero, le ultime informazioni provenienti dal bordo vasca suggeriscono un graduale miglioramento delle condizioni di Alessandra Mao. Tuttavia, è chiaro che la sua forma fisica non è ancora quella ottimale per competere ai massimi livelli, specialmente in una manifestazione così importante. Nonostante ciò, l'atleta dovrebbe comunque essere presente nelle prossime giornate di gara a Riccione, con impegni previsti in altre discipline individuali: i 50, 100 e 400 stile libero. Sarà fondamentale osservare come il suo recupero influenzerà le sue prestazioni, considerando che la preparazione pre-campionato è stata significativamente condizionata da questa inattesa indisposizione fisica.

Aspettative deluse e l'incognita delle prossime gare

L'assenza di Alessandra Mao nella gara dei 200 stile libero rappresenta una delusione per gli appassionati di nuoto e per tutti coloro che riponevano grandi aspettative nella giovane campionessa. Il suo talento e i successi recenti, culminati con il titolo nazionale difeso, avevano creato un'aura di attesa attorno alla sua partecipazione. Ora, l'attenzione si sposta sulle gare future, dove Mao potrebbe comunque scendere in vasca, seppur con la consapevolezza di non essere al top della condizione. La settimana romagnola degli Assoluti prosegue dunque con un elemento di incertezza, in attesa di capire se la giovane veneta riuscirà a trovare la forza e la determinazione per recuperare pienamente e lasciare un segno significativo in questo prestigioso evento del nuoto italiano.