Il presidente della Ferrari, John Elkann, ha ribadito l'impegno e la determinazione della Scuderia durante l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. Con lo sguardo rivolto alla nuova stagione di Formula 1, Elkann ha sottolineato la filosofia del team, ribadendo l'importanza di un approccio dinamico: "Ferrari sa che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo facciamo con unità e determinazione, concentrati al massimo sul lavoro che ci aspetta per tornare più forti di prima".

Elkann ha rimarcato la prontezza della squadra nell'affrontare le sfide poste dai nuovi regolamenti, puntando su coesione e dedizione, elementi chiave per il successo. "È iniziata una nuova avventura con nuove regole e l'affrontiamo con unità e determinazione, concentrati sul lavoro per tornare più forti di prima", ha aggiunto, evidenziando la chiara volontà di riscatto dopo un'annata considerata difficile e al di sotto delle aspettative.

I successi nell’endurance e la storica vittoria a Le Mans

Non solo Formula 1: John Elkann ha anche celebrato i brillanti risultati ottenuti dalla Ferrari nel Campionato del Mondo Endurance FIA, evidenziando un periodo di grande successo per la casa di Maranello.

Il 2025 ha visto la casa di Maranello conquistare sia il titolo Costruttori sia quello Piloti, un successo coronato dalla 499P che ha centrato la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans, un traguardo di notevole prestigio. "L'8 novembre è stato un momento di pura gioia per tutti noi e per i tifosi di tutto il mondo", ha dichiarato Elkann. "Cinquant'anni dopo il nostro ultimo titolo mondiale assoluto nell'endurance, Ferrari ha conquistato sia il titolo Costruttori sia quello Piloti del FIA World Endurance Championship. L'emozione è visibile sui nostri volti. È il risultato di talento e lavoro di squadra, al termine di una stagione che ha visto anche la 499P ottenere una terza vittoria consecutiva a Le Mans, un altro traguardo straordinario nella nostra storia".

La stagione 2026 di Formula 1 e le nuove sfide

La stagione 2026 di Formula 1 si apre con l'introduzione di nuovi regolamenti tecnici, che rappresentano una sfida significativa e un'opportunità per tutti i team. La Ferrari, dopo un'annata precedente complessa, mira a sfruttare questo nuovo ciclo regolamentare per rilanciarsi ai vertici della categoria, con l'ambizione di riconquistare posizioni di prestigio. Il Mondiale prenderà il via nel weekend del 3 maggio, segnando l'inizio di una nuova avventura per la Scuderia e i suoi tifosi, che attendono con fiducia i primi riscontri in pista. L'obiettivo dichiarato è chiaro: tornare pienamente competitivi e lottare per le posizioni di vertice, facendo leva sull'esperienza maturata e sui recenti successi ottenuti nel Campionato del Mondo Endurance, un patrimonio di conoscenze prezioso.