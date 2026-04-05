L'AC Life Style Erice ha concluso la stagione regolare di Serie A1 femminile con una vittoria per 46‑11 contro il Securfox Ariosto Ferrara, confermando le 'Arpie' siciliane al primo posto in classifica e garantendo loro il vantaggio del fattore campo per i Play‑off Scudetto.

L'ultima giornata ha purtroppo sancito la retrocessione matematica in Serie A2 per due formazioni. Il Mezzocorona è stato sconfitto in casa dal Casalgrande Padana (26‑27), mentre il Ferrara, dopo la sconfitta contro Erice, saluta anch'esso la massima serie.

Risultati e Classifica Finale della Serie A1

Nel medesimo turno, l'Alì‑Best Espresso Mestrino è stato superato in casa dal Jomi Salerno (20‑27). Il Leno ha prevalso sul Germancar Nuoro (36‑26) e il Cassano Magnago ha battuto il Cellini Padova (34‑24). Il Brixen Südtirol ha chiuso la stagione regolare con un successo casalingo di 32‑24 contro il Sirio Toyota Teramo.

La classifica finale vede l'AC Life Style Erice (41 punti) al vertice, seguito da Jomi Salerno (38), Brixen Südtirol (36), Cassano Magnago (31), Sirio Toyota Teramo (22), Leno (21), Casalgrande Padana (20) e Germancar Nuoro (16), tutte qualificate ai Play‑off. Il Securfox Ariosto Ferrara (7) e il Mezzocorona (6) retrocedono in Serie A2; Cellini Padova (13) e Alì‑Best Espresso Mestrino (13) chiudono la graduatoria.

I Verdetti Già Delineati

Già prima dell'ultimo turno, l'AC Life Style Erice aveva matematicamente assicurato il primo posto e l'accesso ai Play‑off, con il vantaggio del campo, grazie a un 45‑23 contro il Sirio Toyota Teramo nella penultima giornata. La retrocessione del Mezzocorona era anch'essa già aritmetica, senza più possibilità di salvezza. Il Ferrara, invece, si trovava ancora in bilico, con la sua permanenza in Serie A1 legata ai risultati di Mestrino e Padova. L'epilogo dell'ultima giornata ha così confermato i destini già in parte delineati.