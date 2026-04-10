La Virtus Bologna incassa una nuova sconfitta in Eurolega, cedendo tra le mura amiche della Virtus Arena al Baskonia con il punteggio finale di 72-82. Per la formazione guidata da Nenad Jakovljevic, già eliminata dalla corsa ai playoff, la trentasettesima giornata della competizione europea si conclude con un’altra battuta d’arresto, portando il record dei bianconeri a tredici vittorie e ventiquattro sconfitte, lo stesso degli spagnoli.

L'inizio del match è caratterizzato da oltre due minuti senza canestri, prima che Radzevicius sblocchi il punteggio per gli ospiti e Smailagic risponda per la Virtus.

Nei primi minuti, tuttavia, è Eugene Omoruyi a dominare la scena, portando quasi da solo il Baskonia sul 15-2. I bianconeri tentano una reazione con Diouf e Hackett, ma il primo quarto si chiude con la Virtus in svantaggio per 21-28. Nel secondo periodo, l’ingresso di Baiocchi porta al suo secondo canestro continentale in carriera, mentre Derrick Alston si erge a protagonista, ribaltando quasi da solo il risultato fino al 37-35. Nonostante lo sforzo bolognese, il Baskonia riesce a chiudere in vantaggio all’intervallo lungo, sul 44-39.

La cronaca del match e i protagonisti

Nel terzo quarto, la Virtus trova nuova energia grazie a Carsen Edwards, che aiuta la squadra a rientrare fino al 48-48. Alston riporta avanti i suoi dalla lunetta, ma la risposta di Matteo Spagnolo per il Baskonia è immediata, consentendo agli ospiti di chiudere il terzo periodo in vantaggio per 57-53.

L’ultimo quarto si mantiene in sostanziale equilibrio per lunghi tratti, ma un fallo tecnico fischiato a coach Jakovljevic, seguito da un tiro libero e due triple consecutive di Luwawu-Carbarrot, scavano il solco decisivo che la Virtus non riesce più a colmare. Il match si conclude così con la vittoria degli ospiti per 82-72.

Tra le fila della Virtus Bologna, il migliore in campo è Derrick Alston con 19 punti, affiancato da Hackett con 15 e Edwards con 13. Per il Baskonia, spicca la prestazione di Eugene Omoruyi, autore di 22 punti. Matteo Spagnolo contribuisce con 8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist nei sedici minuti e quindici secondi concessigli da coach Paolo Galbiati. Decisive nel finale le triple di Luwawu-Carbarrot, che chiude con 19 punti.

Il momento della Virtus in Eurolega

La Virtus Bologna, ormai fuori dalla lotta per i playoff, attraversa un momento difficile in Eurolega, come evidenziato anche dalla recente sconfitta interna contro Valencia. In quell’occasione, la squadra bolognese aveva mostrato coraggio ma era stata superata dagli spagnoli, trascinati da un superlativo Reuvers. Nonostante prestazioni generose, la Virtus non è riuscita a invertire la tendenza negativa, complici anche alcuni infortuni e una classifica ormai compromessa.

Il cammino europeo della Virtus si chiude dunque con un’altra battuta d’arresto, mentre il Baskonia, grazie a questa vittoria, mantiene vive le proprie speranze in una stagione di Eurolega che si conferma estremamente competitiva e ricca di colpi di scena.