I fratelli Toma Junior e Christo Popov sono stati tra i grandi protagonisti della giornata agli Europei 2026 di badminton, in corso al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna. I due atleti, che rappresentano la Francia pur essendo nati in Bulgaria, hanno conquistato l’accesso alla semifinale del singolare maschile, dove si sfideranno in un atteso derby familiare. La loro performance eccezionale si estende anche al doppio maschile, dove hanno ottenuto un altro successo, difendendo il titolo continentale.

Semifinale fratricida nel singolare

Nel percorso verso la semifinale, Toma Junior Popov, numero 16 del ranking mondiale, ha superato con decisione il belga Julien Carraggi (21‑8 21‑11). Dall’altra parte del tabellone, il fratello minore Christo Popov, numero 5 del mondo, ha avuto la meglio sul danese Rasmus Gemke in una partita combattuta, conclusa 25‑23 21‑15.

La semifinale tra i due fratelli si preannuncia particolarmente interessante. Il bilancio degli scontri diretti sul circuito maggiore vede Christo in vantaggio per 3‑1, con due vittorie in finale nel 2024: all’Hylo Open di Saarbrücken e al German Open di Monaco. Questa rivalità sportiva aggiunge un ulteriore capitolo alla loro storia.

Popov in evidenza anche nel doppio maschile

Oltre all'impresa nel singolare, i fratelli Popov hanno dimostrato la loro forza anche nel doppio maschile. Insieme hanno superato i cechi Jaromir e Tomas Král con un netto 21‑15 21‑14, assicurandosi così un posto in semifinale e proseguendo la difesa del loro titolo europeo. Tra gli altri qualificati per le semifinali del doppio maschile figurano le coppie inglesi Lane/Vendy e Green/Ruus, oltre ai danesi Lundgaard/Vestergaard.

Le altre finali già definite includono il doppio femminile, che vedrà opposte le turche Ercetin/Inci alle sorelle bulgare Stoeva. Nel doppio misto, invece, si affronteranno gli inglesi Hemming/Van Leeuwen e i danesi Christiansen/Boje.

Possibile finale tutta francese e il percorso dei Popov

La storia sportiva dei Popov è ricca di spunti: nati in Bulgaria, rappresentano la Francia e sono già stati protagonisti alle Olimpiadi di Parigi 2024 come coppia nel doppio. Il padre, Toma Popov, ha avuto un ruolo significativo nel badminton bulgaro come giocatore e allenatore prima del trasferimento della famiglia in Francia.

Nel singolare maschile, la possibilità di una finale tutta francese resta concreta. Arnaud Merklé, dopo aver battuto Alex Lanier (17‑21 21‑19 21‑18), affronterà in semifinale il danese Anders Antonsen, qualificatosi per il ritiro dell’irlandese Nhat Nguyen. Se Merklé dovesse prevalere, la Francia potrebbe celebrare due suoi rappresentanti contendersi il prestigioso titolo europeo.