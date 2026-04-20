L'Italia continua a distinguersi ai Campionati Europei di sollevamento pesi in corso in Georgia, arricchendo il proprio medagliere con altre due importanti conquiste. Dopo il triplo oro ottenuto da Giulia Imperio nella giornata inaugurale, è stata la volta di Noemi Filippazzo, che ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella specialità dello strappo per la categoria fino a 58 kg. A lei si è unito Sergio Massidda, che ha aggiunto al bottino azzurro una medaglia di bronzo nello slancio, gareggiando nella categoria fino a 65 kg.

La performance di Noemi Filippazzo è stata caratterizzata da determinazione e precisione.

L'atleta azzurra ha iniziato la sua prova nello strappo sollevando con successo 90 kg al primo tentativo. Nonostante un secondo tentativo con 94 kg non sia andato a buon fine, Filippazzo ha dimostrato grande tenacia, riuscendo a sollevare lo stesso peso al terzo e decisivo tentativo. Questa alzata le ha garantito la medaglia d'argento, consolidando ulteriormente il momento positivo della delegazione italiana, già esaltata dai trionfi di Giulia Imperio nella categoria 48 kg.

Massidda: bronzo nello slancio dopo una prova complessa

Per Sergio Massidda, la giornata ai Campionati Europei è stata un vero e proprio susseguirsi di emozioni contrastanti. L'atleta ha iniziato la sua prova nello slancio con un'alzata di 165 kg, per poi migliorare significativamente la sua prestazione al secondo tentativo, sollevando ben 171 kg.

Questa alzata si è rivelata decisiva, permettendogli di aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella specialità.

La competizione non era iniziata nel modo più favorevole per l'azzurro. Massidda, infatti, era stato precedentemente escluso dalla classifica generale a causa di tre tentativi nulli nella prova di strappo, con alzate a 140 kg e due a 141 kg, tutte non convalidate. Nonostante questa iniziale delusione, la sua capacità di reazione e la determinazione nello slancio gli hanno permesso di riscattarsi pienamente, salendo meritatamente sul podio continentale.

Il podio dello slancio nella categoria 65 kg

Analizzando il podio della gara di slancio nella categoria fino a 65 kg, la medaglia d'oro è stata conquistata dal turco Muhammed Furkan Özbek, che ha realizzato un'impressionante alzata di 180 kg.

L'argento è andato al bulgaro Ivan Dimov, con 172 kg. Con i suoi 171 kg, Sergio Massidda ha completato il podio, assicurandosi il bronzo e dimostrando la sua competitività a livello europeo. Questi risultati evidenziano l'elevato standard della competizione continentale e la costante capacità degli atleti italiani di confrontarsi con successo ai vertici internazionali, superando anche le sfide e le difficoltà incontrate durante le diverse prove.

Le eccellenti prestazioni di Noemi Filippazzo e Sergio Massidda costituiscono un segnale estremamente positivo per l'intero movimento italiano del sollevamento pesi. Questi successi, infatti, confermano la crescita e la solidità della squadra azzurra, che continua a raccogliere risultati di prestigio e medaglie significative nelle più importanti manifestazioni continentali, proiettando l'Italia tra le nazioni di riferimento in questa disciplina.