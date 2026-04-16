I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi, Georgia, da domenica 19 a domenica 26 aprile, vedranno l'Italia presentarsi con una formazione profondamente rimaneggiata. Diverse assenze di rilievo, in particolare nel settore maschile, hanno ridotto la delegazione azzurra, rendendo questa rassegna continentale un appuntamento di transizione per molti atleti.

La squadra maschile italiana sarà composta da soli due atleti, salvo ulteriori forfait. Scenderanno in pedana Sergio Massidda, che gareggerà nella categoria -65 kg, e Cristiano Giuseppe Ficco, impegnato nei -88 kg.

A fronte di questa ridotta rappresentanza maschile, la spedizione azzurra conterà invece su otto atlete donne, un dato che evidenzia lo squilibrio nella composizione della squadra.

Le defezioni più significative riguardano atleti di spicco del panorama internazionale. Tra questi, spicca il nome di Nino Pizzolato, pluricampione europeo e due volte medagliato olimpico, inizialmente iscritto nella categoria -88 kg. Non prenderanno parte alla competizione anche Oscar Reyes Martinez, vincitore delle ultime tre edizioni continentali di fila nei -81 kg, e il giovane talento Lorenzo Tarquini, che si è distinto con un bronzo un anno fa agli Europei nei -89 kg.

Un'altra assenza notevole è quella del promettente Simone Karol Abati, classe 2006, il cui nome figura però nel cast provvisorio dei Mondiali Junior che si terranno in Egitto all'inizio di maggio, suggerendo una diversa pianificazione per il suo percorso agonistico.

Obiettivi e percorso verso Los Angeles 2028

Questa edizione dei Campionati Europei assume il carattere di una tappa intermedia nel percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Il periodo di qualificazione inizierà ufficialmente il 1° agosto, con l'introduzione delle nuove categorie di peso, che non saranno ancora applicate in Georgia. Per molti dei "big" azzurri, l'attenzione è già rivolta ai Mondiali di Ningbo, previsti tra fine ottobre e inizio novembre, considerati l'obiettivo principale della stagione.

La delegazione azzurra: un confronto tra previsioni e realtà

In una fase preliminare, l'Italia aveva iscritto un contingente maschile più ampio, che includeva sei atleti: Sergio Massidda (65 kg), Oscar Reyes Martinez (79 kg), Nino Pizzolato (88 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg), Lorenzo Tarquini (94 kg) e Simone Karol Abati (110 kg).

Le rinunce di Pizzolato, Reyes Martinez, Tarquini e Abati hanno tuttavia ridotto drasticamente la rappresentanza maschile, portandola agli attuali due partecipanti.

I Campionati Europei di Batumi: un evento di transizione

La rassegna di Batumi, che rappresenta la 106ª edizione maschile e la 38ª femminile dei Campionati Europei di sollevamento pesi, si svolgerà presso lo Sports Palace Batumi. L'evento, la cui conferma è stata data dalla European Weightlifting Federation il 28 febbraio 2026, si configura come una manifestazione di transizione. L'attesa è infatti per l'entrata in vigore delle nuove categorie di peso a partire da giugno 2025, che porteranno all'assegnazione di sedici titoli europei complessivi, equamente divisi tra otto maschili e otto femminili.