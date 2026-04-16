Il tennista Alexander Zverev, numero tre del mondo, ha sollevato un tema cruciale: la privacy degli atleti. All'ATP 500 di Monaco di Baviera, il tedesco ha raccontato un episodio che lo ha lasciato perplesso: le telecamere hanno inquadrato il suo telefono mentre lo sbloccava, rendendo visibile il suo codice di accesso. L'accaduto, dopo la vittoria su Miomir Kecmanović e prima della sfida con Gabriel Diallo, ha riaperto il dibattito sui limiti della copertura.

"Ho ricevuto un messaggio che diceva che mi avevano ripreso in televisione mentre sbloccavo il telefono.

Quindi tutti hanno visto il codice. Non credo che tutte queste telecamere siano necessarie", ha dichiarato Zverev, esprimendo il suo disagio per l'inquadratura eccessiva. Il tennista ha riconosciuto la presenza delle telecamere come parte dello spettacolo, ma ha ribadito la necessità di fissare confini: "Sappiamo tutti che ci sono telecamere ovunque e questo è accettabile, ma dovrebbero esserci dei posti dove si possa avere privacy", ha chiosato, chiedendo una minima sfera privata anche in gara.

Il precedente di Coco Gauff e il dibattito sulla riservatezza

La riflessione di Zverev richiama il precedente di Coco Gauff. La tennista era stata sorpresa dalle telecamere mentre rompeva la racchetta, pensando di non essere osservata.

"È stato un grosso problema quando Gauff ha rotto la racchetta pensando che nessuno la stesse guardando", ha ricordato il tedesco, evidenziando la capillarità del controllo visivo e la crescente sensibilità sul tema. Entrambi gli episodi dimostrano come la copertura televisiva possa oltrepassare i confini personali, riaprendo il confronto sull'equilibrio tra esigenze televisive e privacy nello sport.

Contesto sportivo e la questione della visibilità

Sul fronte sportivo, Zverev ha mostrato una presenza costante nelle fasi avanzate dei tornei recenti, pur non superando rivali come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ha raggiunto i quarti di finale a Indian Wells e le semifinali a Miami e al Monte-Carlo Masters, dove è stato battuto da Sinner.

Zverev, campione in carica a Monaco e tra i favoriti, estende la sua attenzione oltre il campo, puntando a un bilanciamento tra spettacolo e rispetto della riservatezza personale per i professionisti del circuito.