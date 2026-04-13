I Campionati Europei di lotta 2026 si terranno a Tirana, la capitale albanese, da lunedì 20 a domenica 26 aprile. Questo evento rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione per gli atleti del Vecchio Continente, con l'assegnazione di ben trentadue titoli europei, equamente distribuiti tra le discipline di stile libero, greco-romana e lotta femminile.

L'Italia ha diramato la sua entry list provvisoria per la competizione, che al momento include tredici lottatori italiani. Tuttavia, l'elenco presenta alcune assenze di rilievo che non sono passate inosservate.

Tra i nomi che non figurano, spiccano in particolare quelli di Frank Chamizo e Aurora Russo, due figure centrali nel movimento tricolore.

La delegazione azzurra agli Europei di Tirana

La squadra italiana che prenderà parte ai Campionati Europei di lotta 2026 a Tirana è composta da tredici atleti, pronti a confrontarsi sulle materassine albanesi. La formazione è così suddivisa per le diverse categorie e stili:

Nello stile libero maschile, l'Italia sarà rappresentata da tre atleti: Simone Piroddu, che gareggerà nella categoria dei 61 kg; Gabriele Niccolini, impegnato negli 86 kg; e Benjamin Honis, che competerà nella categoria dei 97 kg.

Per la disciplina della greco-romana, la delegazione azzurra è più numerosa, con sei partecipanti.

Scenderanno in campo Adalberto Minazzi (55 kg), Tommaso Bosi (60 kg), Andrea Setti (67 kg), Giovanni Alessio (77 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) e Danila Sotnikov, che affronterà la categoria dei 130 kg, quella del peso massimo.

Il settore della lotta femminile vedrà quattro atlete difendere i colori italiani. Saranno presenti Emanuela Liuzzi nei 50 kg, Laura Godino nei 68 kg, Vincenza Amendola nei 72 kg ed Enrica Rinaldi nella categoria dei 76 kg.

Le assenze eccellenti: Chamizo, Russo e Conyedo

L'attenzione, tuttavia, si concentra anche sulle assenze eccellenti che caratterizzano questa lista provvisoria. Non saranno infatti presenti a Tirana atleti del calibro di Frank Chamizo e Aurora Russo, entrambi medagliati olimpici e punti di riferimento per la lotta italiana.

A questi nomi si aggiunge anche quello di Abraham Conyedo, un altro atleta di spicco che non figura nell'elenco degli iscritti. La mancanza di questi atleti di punta desta una certa sorpresa, considerando il loro indubbio valore e la loro importanza strategica nel panorama della lotta italiana a livello internazionale.