Con la conclusione della regular season Nba, si è delineato il quadro completo delle squadre che prenderanno parte alla fase finale del campionato. Dodici formazioni hanno già garantito l'accesso diretto ai playoff, mentre le restanti otto si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili attraverso l'emozionante torneo Play-In.

Nella Eastern Conference, le squadre che hanno conquistato un posto diretto ai playoff sono i Detroit Pistons, i Boston Celtics, i New York Knicks, i Cleveland Cavaliers, i Toronto Raptors e gli Atlanta Hawks. Per la Western Conference, invece, accedono direttamente gli Oklahoma Thunder, campioni uscenti, i San Antonio Spurs, i Denver Nuggets, i Los Angeles Lakers, gli Houston Rockets e i Minnesota Timberwolves.

Le sfide cruciali del torneo Play-In

Le ultime quattro posizioni nella griglia dei playoff verranno assegnate tramite il torneo Play-In, che vedrà impegnate otto squadre in sfide dirette. Nella Eastern Conference, gli Charlotte Hornets affronteranno i Miami Heat, mentre i Philadelphia 76ers si scontreranno con gli Orlando Magic. Sul fronte della Western Conference, le partite in programma sono Phoenix Suns contro Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers contro Golden State Warriors. Le formazioni vincitrici di questi incontri si giocheranno l'accesso definitivo alla post-season.

Il torneo Play-In rappresenta un'opportunità cruciale per le squadre che hanno terminato la regular season al di fuori delle prime sei posizioni di ciascuna Conference.

Queste sfide saranno determinanti per completare il tabellone delle partecipanti alla fase a eliminazione diretta, che culminerà con l'assegnazione del titolo Nba.

Il format del Play-In e il tabellone dei playoff

Il torneo Play-In si svolgerà tra il 14 e il 17 aprile, adottando una formula che mette di fronte le squadre classificate dal settimo al decimo posto di ogni Conference. Nello specifico, nella Western Conference, i Phoenix Suns e i Portland Trail Blazers si contenderanno il settimo posto, mentre i Los Angeles Clippers e i Golden State Warriors si sfideranno per la possibilità di occupare l'ottava posizione. Un meccanismo analogo sarà applicato nella Eastern Conference con gli incontri che coinvolgeranno Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets e Miami Heat.

Una volta definite le ultime quattro qualificate, il tabellone dei playoff prenderà forma con scontri diretti tra le migliori otto squadre di ciascuna Conference. Tra le sfide già confermate, spiccano a Ovest il duello tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers e quello tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. A Est, invece, si prospettano incontri avvincenti come Toronto Raptors contro Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks contro New York Knicks. L'attesa per l'inizio della fase finale è palpabile, con tutte le squadre pronte a lottare per il prestigioso titolo Nba.