Agli Europei individuali di scacchi, in corso a Katowice, in Polonia, la nona giornata di gare ha offerto esiti contrastanti per la squadra italiana. Sabino Brunello si è distinto con una prestazione solida, riuscendo a risalire la classifica grazie a una vittoria ottenuta con il Bianco contro il Maestro Internazionale francese Rajat Makkar. La partita, conclusa in trentotto mosse, ha visto Brunello sfruttare una transizione vantaggiosa che gli ha permesso di imporsi e di portarsi al ventunesimo posto in classifica con sei punti e mezzo su nove.

La giornata è stata invece negativa per Lorenzo Lodici, protagonista di una sconfitta sorprendente contro il turco Cem Kaan Gokerkan. Nonostante una posizione dominante dalla ventesima mossa e un attacco deciso, Lodici ha commesso un grave errore alla trentacinquesima mossa, scegliendo 35. Rh4 invece di 35. Rg2. Questa imprecisione ha condotto direttamente al matto in sei mosse e all’abbandono immediato da parte dell’italiano, che ora si trova all'ottantasettesimo posto con cinque punti e mezzo su nove.

Gli altri risultati degli italiani

Nel corso della stessa giornata, Francesco Bettalli è stato sconfitto dal polacco Lukasz Licznerski in trentasei mosse. Luca Moroni è riuscito a ottenere un pareggio contro Marcin Sieciechowicz, conquistando mezzo punto dopo una lunga partita in cui il suo avversario non ha sfruttato lo scacco perpetuo.

In classifica, Bettalli è centocinquantatreesimo e Moroni centocinquantacinquesimo, entrambi con cinque punti su nove. Seguono Perossa (duecentocinquantacinquesimo) ed Hercegovac (duecentocinquantaseiesimo) con quattro punti e mezzo su nove, mentre Marzano è trecentonovantatreesimo con tre punti e mezzo su nove.

In testa alla classifica generale restano l’azero Nijat Abasov e lo spagnolo David Anton Guijarro, entrambi con sette punti e mezzo su nove, confermando la loro leadership nel torneo.

Prospettive e prossimi incontri

Il torneo si avvia verso le battute finali e Sabino Brunello mantiene vive le speranze di qualificazione alla World Cup 2027, riservata ai primi venti classificati. Il prossimo turno vedrà Lodici affrontare Gokerkan, Brunello sfidare Makkar, Bettalli opposto a Licznerski, Moroni contro Sieciechowicz, Perossa contro Olszewski, Hercegovac contro Culum e Marzano contro Pyrek. La competizione resta aperta e la classifica potrebbe ancora riservare sorprese nelle ultime due giornate.