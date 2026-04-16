La Serie A1 di ginnastica artistica si appresta a vivere un momento cruciale con la terza tappa della regular season, in programma sabato 18 aprile a Terni. Questo appuntamento è l'ultimo evento prima della fase finale e sarà determinante per definire il quadro delle formazioni qualificate alla Final Eight, che assegnerà l'ambito scudetto italiano. La Libertas Vercelli si presenta come la favorita nel settore femminile, mentre nel maschile la Pro Carate cercherà di confermare il proprio dominio.

Nel settore femminile, la Libertas Vercelli è indubbiamente la squadra da battere.

Il team piemontese può contare sul giovane talento Giulia Perotti e sulla formidabile russa Angelina Melnikova, campionessa mondiale all-around. La Brixia Brescia, storica rivale, cerca di rimanere in scia nonostante alcune importanti assenze e difficoltà: Elisa Iorio, reduce da una vittoria in Coppa del Mondo alle parallele asimmetriche, ha saltato la prova di Biella; Asia D’Amato ha affrontato problemi fisici, mentre Alice D’Amato si è sottoposta a un intervento chirurgico. Angela Andreoli è in fase di recupero e Sofia Tonelli è rientrata in squadra.

Puntano in alto anche l'Artistica ’81 Trieste, guidata da Emma Puato e Benedetta Gava, forte di un podio conquistato nelle tappe precedenti. Da tenere d'occhio la Ginnastica Civitavecchia, trascinata da Manila Esposito, campionessa d’Europa sul giro completo e trionfatrice sulla trave nel circuito internazionale.

Tra le altre formazioni in gara figurano la Renato Serra di Cesena con Chiara Barzasi ed Elena Colas, oltre alla GAL Lissone e alla Milanese Forza e Coraggio.

Le sfide del settore maschile

Nel settore maschile, la Pro Carate arriva a Terni forte di due vittorie consecutive. Il team, composto da Yumin Abbadini, Riccardo Villa e dal campione del mondo juniores Arsenii Dukhno, dovrà difendersi dagli attacchi di agguerrite rivali. Tra queste, la Spes Mestre schiera atleti di calibro come Stefano Patron, Ares Federici, Gabriele Targhetta e Nicolò Mozzato. Anche la Gymnastic Romagna Team, con Niccolò Vannucchi, Manrique Larduet ed Edoardo De Rosa, si preannuncia una contendente temibile.

La Palestra Ginnastica Ferrara, campione d’Italia in carica, è attesa a un pronto riscatto in questa tappa decisiva.

Tra i protagonisti individuali più attesi che potrebbero fare la differenza si segnalano Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) e Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese).

Il dinamismo della Serie A2 e le nuove promesse

Il movimento della ginnastica artistica italiana si conferma vivace e in crescita anche nelle categorie inferiori. In Serie A2, la World Sporting Academy di San Benedetto ha ottenuto un ottimo ottavo posto nella prima tappa di Modena, nonostante alcune assenze importanti. Il club, tornato in Serie A dopo due anni di permanenza in B, ha mostrato grande determinazione e ampi margini di miglioramento. Lo staff tecnico ha evidenziato l'orgoglio per la reazione e la grinta mostrata dalle atlete in campo gara, nonostante le difficoltà e le sfide affrontate.