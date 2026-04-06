La Guerri Napoli ha ufficializzato un cambio significativo alla guida tecnica della squadra: Jasmin Repesa è il nuovo allenatore, subentrando ad Alessandro Magro. L'annuncio pone fine a un periodo di incertezza e segna il ritorno di un coach di grande esperienza sul parquet italiano.

Il contesto del cambio in panchina

La decisione di separarsi da Magro era stata ampiamente ventilata nelle scorse settimane, a causa di crescenti frizioni tra la proprietà e il tecnico. Sotto la sua guida, la squadra partenopea ha registrato un bilancio di otto vittorie e quindici sconfitte.

Attualmente, la Guerri Napoli occupa la dodicesima posizione in classifica con sedici punti, trovandosi in una zona intermedia che la distanzia di quattro punti dalla quota playoff (fissata a venti) e la separa di quattro punti dalla zona retrocessione (a dodici).

Jasmin Repesa: un profilo di caratura internazionale

Per Jasmin Repesa, questo incarico rappresenta la sua settima esperienza su una panchina italiana. Il coach croato ha già lasciato il segno in club prestigiosi come la Fortitudo Bologna (per due periodi), la Virtus Roma (anch'essa per due volte), Treviso ai tempi della Benetton, l'Olimpia Milano, Pesaro e Trapani. La sua carriera vanta un totale di sedici club allenati, a cui si aggiungono sei anni alla guida della nazionale croata (suddivisi in due mandati) e un breve interregno con la Bosnia-Erzegovina.

Un palmarès ricco di successi

Il tecnico, originario di Čapljina e prossimo a compiere sessantaquattro anni il 1° giugno, porta con sé un impressionante palmarès. In Croazia, ha conquistato sei campionati (quattro con il Cibona e due con il Cedevita, entrambi a Zagabria) e quattro Coppe nazionali. La sua esperienza si estende anche in Turchia, dove ha vinto due campionati e due Coppe con il Tofas Bursa tra il 1999 e il 2000.

In Italia, Repesa è particolarmente ricordato per aver guidato la Fortitudo Bologna alla vittoria dello scudetto nella stagione 2004-2005 e l'Olimpia Milano al titolo nazionale nell'annata 2015-2016. A questi successi si aggiungono due Supercoppe Italiane (con la Fortitudo nel 2005 e con Milano nel 2016) e due Coppe Italia, entrambe vinte con l'Olimpia Milano nel 2016 e nel 2017, consolidando la sua fama di allenatore vincente nel panorama cestistico italiano.

Le recenti tappe prima di Napoli

La sua ultima esperienza significativa prima di approdare a Napoli è stata con Trapani. Qui, Repesa aveva preso le redini della squadra da neopromossa nel 2024, conducendola a un sorprendente secondo posto in campionato e fino alle semifinali scudetto. Tuttavia, aveva lasciato il club a dicembre, prima che la società incappasse in problematiche amministrative che avrebbero poi portato all'esclusione dalla Serie A. Precedentemente, Repesa aveva anche ricoperto il ruolo di consulente tecnico per lo Split, nella Lega Adriatica, affiancando il figlio Dino nello staff tecnico.