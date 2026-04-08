L'atleta azzurro Federico Nilo Maldini ha sfiorato il podio nella gara di pistola maschile da 10 metri, concludendo in quarta posizione la sua partecipazione alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, tenutasi a Granada. Maldini ha mostrato una prestazione di alto livello, ma è stato eliminato dalla corsa alle medaglie dopo venti colpi, registrando uno score finale di 200.4 punti.

La finale, disputata nell'intenso scenario del poligono di Granada, ha visto trionfare il cinese Bu Shuaihang, che ha conquistato la medaglia d'oro. Nel duello decisivo, Shuaihang ha superato l'atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov con un punteggio di 244.5 a 243.2, assicurandosi il gradino più alto del podio.

La medaglia di bronzo è stata vinta dal turco Bugra Selimzade, eliminato a soli due colpi dalla conclusione con 220.4 punti. Come menzionato, Federico Nilo Maldini si è classificato quarto, uscendo di scena dopo una gara combattuta. A seguire, il quinto posto è andato all'altro cinese Xie Yu con 179.8 punti, mentre Hsieh Hsiang‑Chen di Cina Taipei ha chiuso sesto con 159.7. Il settimo posto è stato occupato dall'austriaco Richard Zechmeister (137.3), e in ottava posizione si è piazzato il kazako Valeriy Rakhimzhan, eliminato a metà gara dopo dodici colpi con 116.6 punti.

La partecipazione degli altri azzurri

Nelle fasi di qualificazione della pistola 10 metri, altri atleti italiani hanno cercato l'accesso alla finale.

Mattia Scodes ha concluso la sua prova in ventesima posizione con 578 punti (15x), mentre Matteo Mastrovalerio si è classificato quarantatreesimo con 573 punti (18x). Infine, Gabriele Aldo Villani ha terminato quarantasettesimo con 572 punti (17x). Nonostante l'impegno, nessuno dei tre è riuscito a superare il turno preliminare e ad accedere all'atto conclusivo, caratterizzato da un livello competitivo estremamente elevato.

La Coppa del Mondo di Granada e il successo indiano

L'evento di Granada si conferma un appuntamento cruciale nel calendario internazionale del tiro a segno, attirando i migliori atleti del mondo. Questa edizione ha inaugurato il programma delle finali con la spettacolare gara a squadre miste di pistola 10 metri.

In questa disciplina, la squadra indiana ha dominato la competizione, conquistando la medaglia d'oro e stabilendo un nuovo record del mondo, a testimonianza di una prestazione eccezionale. La Cina ha ottenuto la medaglia d'argento, mentre l'Ungheria si è aggiudicata il bronzo. La manifestazione ha evidenziato un elevato standard tecnico, con risultati significativi sia nelle prove individuali che in quelle a squadre, sottolineando l'importanza di questa tappa per il circuito mondiale.