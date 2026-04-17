La Ferrari si prepara a una nuova stagione del FIA World Endurance Championship, ripartendo da Imola con l'obiettivo di difendere i titoli piloti e costruttori conquistati nel 2025. La scuderia di Maranello, forte di tre successi consecutivi alla 24 Ore di Le Mans, si presenta al via del 2026 con la 499P, aggiornata per le nuove sfide tecniche. La vettura ha subito interventi per adeguarsi alla nuova omologazione, obbligatoria per tutte le Hypercar WEC e IMSA, completata negli Stati Uniti (WindShear, North Carolina) prima della Rolex 24 at Daytona.

Le aspettative e le sfide di Ferrari

Antonello Coletta, responsabile Ferrari per il Mondiale, ha espresso fiducia, definendo la precedente "la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempi nelle prove di durata". Ha sottolineato il duro lavoro e la crescita costante, frutto di un sistema ben processato. Pur considerandoli favoriti per il 2026, ha precisato: "ripartiamo tutti da zero". Coletta ha poi aggiunto cautela sui test di Imola, le cui "condizioni meteo particolari" rendono i valori "non quelli delle prove libere", e un quadro chiaro si avrà solo "domenica sera". Ha evidenziato una lacuna nella conoscenza delle gomme, a causa del salto del test in Medio Oriente, che ha svantaggiato Ferrari rispetto a team con esperienza IMSA.

Alessandro Pier Guidi, pilota di punta, ha ribadito l'approccio: "Si inizia una nuova stagione ripartendo da zero, cercando di vincere più gare possibili." Ha osservato che non tutti hanno spinto al massimo nel Prologue, prevedendo "tempi più ravvicinati" in gara. Ha enfatizzato l'importanza di tutte le gare per il titolo, pur riconoscendo a Le Mans un "peso specifico differente", e ha lamentato la mancanza di dati dal Qatar prima della 24 Ore.

Ferrari dominante nei test prestagionali a Imola

Il prologo prestagionale a Imola ha visto le tre Hypercar Ferrari 499P dominare entrambe le sessioni di test. Nonostante le condizioni meteo variabili, le vetture di Maranello hanno mostrato prestazioni costanti e un'elevata affidabilità, occupando stabilmente i primi tre posti.

Spicca la #83 di Robert Kubica; Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco hanno registrato i migliori tempi al mattino e nel pomeriggio. Gli avversari (Toyota, Cadillac, BMW) non hanno eguagliato i tempi, confermando la competitività Ferrari per l'inizio del campionato.