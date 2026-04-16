Si è aperta con una netta sconfitta per il Val Pusteria la finale playoff della ICE Hockey League 2026. Gli altoatesini sono stati travolti con un perentorio 5-1 dal Graz nella prima gara della serie, disputata sul ghiaccio austriaco. Un esordio amaro per i Lupi, che hanno visto i padroni di casa imporsi con decisione fin dalle prime battute, indirizzando subito il confronto a proprio favore e portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle sette partite.

Il Graz ha dimostrato subito la propria superiorità, mettendo a segno il primo gol all’8:58 con Haudum, seguito dal raddoppio di Currie al 16:25.

Un avvio fulminante che ha messo in salita la partita per il Val Pusteria. Nel secondo periodo, i Lupi hanno tentato una reazione d’orgoglio, riuscendo ad accorciare le distanze grazie alla rete di Rueschhoff al 24:44. Un momento che sembrava poter riaprire la contesa, ma che si è rivelato effimero.

La speranza di rimonta del Val Pusteria è stata infatti prontamente spenta dal Graz, che ha ripreso il controllo del match nella terza frazione. Hora ha ristabilito il doppio vantaggio in power-play al 43:49, per poi vedere Haudum siglare il 4-1 al 40:35 e, infine, Ballen fissare il punteggio finale di Gara-1 sul 5-1 al 43:20. Una prestazione dominante da parte degli austriaci, che hanno saputo capitalizzare le occasioni e gestire il vantaggio con autorità.

La serie si sposta a Brunico per Gara-2

Con questa vittoria convincente, il Graz si porta avanti 1-0 in una serie che si preannuncia lunga e combattuta. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 19:45, quando il Val Pusteria avrà l’opportunità di ospitare Gara-2 davanti al proprio pubblico, nella speranza di riequilibrare le sorti del confronto. Successivamente, Gara-3 si giocherà nuovamente a Graz nella giornata di domenica 19 aprile alle 16:30. L’obiettivo primario per gli altoatesini sarà quello di sfruttare il fattore campo per ottenere la prima vittoria e tenere vivo il sogno del titolo.

Un sogno che unisce l'intera comunità altoatesina

La conquista della finale rappresenta un momento storico per il Val Pusteria, alla sua prima partecipazione all’atto conclusivo della ICE Hockey League dopo una stagione a dir poco esaltante.

La squadra, che ha concluso la regular season in una sorprendente quinta posizione, ha poi compiuto un percorso incredibile nei playoff. Ha eliminato con un incredibile sweep i campioni in carica di Salisburgo, per poi superare Ljubljana in semifinale con un netto 4 a 1, dimostrando sul ghiaccio solidità, entusiasmo e una crescita costante.

L’entusiasmo nella vallata è alle stelle, con la comunità intera pronta a stringersi intorno ai suoi "Lupi". Le gare casalinghe, in programma alla Intercable Arena, sono andate sold out in pochissimo tempo, già all’apertura delle casse, a testimonianza della grande attesa. Per permettere a tutti di partecipare a questo evento eccezionale, la società ha organizzato un grande evento in centro città: Tschurtschenthaler Platz si trasformerà in una vera e propria fan zone, con maxischermo per seguire tutte le partite della serie.

In Alto Adige, l’hockey su ghiaccio è molto più di un semplice sport: è un elemento profondo dell’identità locale e una passione condivisa da decine di migliaia di abitanti, unendo l’intera comunità in un unico, grande sogno sportivo.