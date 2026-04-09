Sergio Parisse, storico capitano della Nazionale italiana di rugby, farà il suo ingresso nello staff tecnico della squadra maschile dal primo luglio 2026. La Federazione Italiana Rugby ha confermato l'ingaggio dell'ex numero otto come assistente allenatore degli avanti, con responsabilità sulla rimessa laterale. Parisse, conclusa la carriera agonistica nel 2023 con il Tolone, ricopre un ruolo analogo nel club francese. Con 142 presenze in maglia azzurra, cinque Coppe del Mondo e dodici anni da capitano, Parisse è una figura iconica del rugby italiano, unico italiano nella Hall of Fame di World Rugby.

Il suo ritorno nello staff tecnico è un passaggio di testimone e continuità di valori e competenze.

Un innesto strategico per gli Azzurri

Parisse lavorerà a stretto contatto con il commissario tecnico Gonzalo Quesada, con cui ha già condiviso successi allo Stade Français. Quesada lo ha definito "grandissimo giocatore" e "punto di riferimento", sottolineando le sue qualità e l'impegno per lo staff. Il CT ha aggiunto che il suo ritorno è un "valore aggiunto" per la squadra.

Il presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, ha evidenziato l'importanza del rientro di Parisse. Ha affermato che il legame dell'ex capitano con la maglia azzurra è indissolubile e il suo impegno ha emozionato tutti.

Duodo ha definito il suo ritorno un "valore aggiunto" per l'intero movimento, di cui Parisse sarà un ambasciatore.

Le nuove responsabilità e il completamento dello staff

Il ruolo di Parisse si concentrerà sulla rimessa laterale, aspetto tecnico cruciale. Ha commentato la sua nuova sfida come un'opportunità per contribuire alla crescita della Nazionale e del movimento rugbistico italiano. Ha espresso felicità nel poter affiancare un allenatore come Gonzalo Quesada, di cui ha profonda stima, e di mettersi a disposizione di atleti con grande potenziale.

La Federazione sta inoltre lavorando per completare lo staff tecnico con un allenatore specializzato nella mischia ordinata. L'obiettivo è garantire equilibrio e solidità al pacchetto degli avanti, presentandosi con una struttura tecnica pienamente operativa per i prossimi impegni internazionali, a cominciare dal Nations Championship estivo. Parisse ha ringraziato il Tolone per gli anni trascorsi e ha confermato la sua determinazione a concludere l'attuale stagione nel Top14 prima di iniziare la sua nuova avventura in azzurro.