Domenica 12 aprile si preannuncia una giornata di grande interesse per l’atletica leggera internazionale, con diverse maratone di prestigio in programma in Europa. Tra queste spiccano la Maratona di Milano, la Schneider Electric Marathon di Parigi e quella di Rotterdam, appuntamenti che vedranno protagonisti anche alcuni dei migliori atleti italiani.

Grande attenzione è rivolta a Yeman Crippa, atteso ai nastri di partenza della maratona parigina dopo aver stabilito il nuovo primato italiano nella mezza maratona lo scorso 22 febbraio a Napoli, fermando il cronometro a 59:01.

Il ventinovenne trentino affronta così la sesta maratona della sua carriera, tornando a gareggiare sulle strade della capitale francese dopo il venticinquesimo posto ottenuto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per Crippa si tratta di un banco di prova significativo, soprattutto dopo alcune recenti delusioni sulla distanza dei 42,195 chilometri. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere un risultato di rilievo sia in termini di tempo che di piazzamento, in una stagione che ha già visto il connazionale Iliass Aouani abbassare il record nazionale a 2h04:26 nella maratona di Tokyo del primo marzo.

Crippa e la sfida della maratona parigina

Il percorso della Maratona di Parigi rappresenta una nuova occasione per Crippa di confermare il suo valore anche sulla distanza più lunga.

Dopo il record nella mezza maratona, l’atleta azzurro punta a una prestazione che possa riscattare le recenti difficoltà incontrate nelle maratone precedenti. La sua presenza tra i favoriti italiani è motivo di grande attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che guardano con interesse alla sua prova in una delle competizioni più prestigiose del calendario europeo.

Pietro Riva protagonista a Rotterdam

Oltre a Crippa, anche Pietro Riva sarà impegnato in una delle principali maratone europee, quella di Rotterdam. Riva, già argento nella mezza maratona agli Europei di Roma 2024 alle spalle proprio di Crippa, affronterà la seconda maratona della sua carriera dopo il brillante esordio a Valencia nel dicembre 2024, concluso in 2h07:37.

La gara olandese rappresenta per lui un’importante occasione di crescita e conferma nel panorama internazionale.

Le maratone di Parigi e Rotterdam, insieme agli altri grandi appuntamenti primaverili, confermano l’elevato livello dell’atletica su strada in Europa, offrendo agli atleti italiani nuove opportunità per misurarsi con i migliori specialisti mondiali. L’attesa per le prestazioni di Yeman Crippa e Pietro Riva è alta, con la speranza che possano regalare emozioni e risultati di prestigio.

La stagione primaverile delle maratone europee è tradizionalmente molto ricca, con eventi che attirano migliaia di partecipanti e spettatori. Oltre a Parigi e Rotterdam, tra le competizioni più seguite figurano anche Londra, Vienna, Praga e Amburgo, tutte caratterizzate da percorsi veloci e da una partecipazione internazionale di alto livello. Questi appuntamenti rappresentano un banco di prova fondamentale per gli atleti che puntano a migliorare i propri primati personali e a conquistare posizioni di rilievo nel ranking mondiale.