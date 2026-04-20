Il Mutua Madrid Open perde uno dei suoi protagonisti più attesi: Jack Draper, finalista uscente, è stato costretto a ritirarsi dal torneo a causa di un’infiammazione al tendine del ginocchio destro. Il forfait del tennista britannico, che aveva già saltato il Monte-Carlo Masters e si era ritirato a Barcellona contro Tomás Martín Etcheverry, rappresenta l’ennesimo stop in una stagione di infortuni. Draper, infatti, non ha ancora completato un incontro sulla terra battuta in questa stagione, segnale di una condizione fisica precaria.

Il quadro clinico, pur non essendo grave, impone prudenza: il giocatore ha deciso di rinunciare anche agli Internazionali BNL d’Italia per evitare ricadute e puntare a un recupero completo in vista del Roland Garros.

"Un tendine aggravato nel mio ginocchio significa che non posso giocare a Madrid e Roma. È sicuramente frustrante, ma sono grato che non sia nulla di più serio, il recupero sta procedendo bene e mi sento fiducioso sulle mie possibilità di essere in forma per il Roland Garros. Non vedo l’ora di ricostruire slancio da lì", ha dichiarato Draper.

Effetti sul tabellone e opportunità per Cinà

L’assenza di Draper ha un impatto diretto sulla composizione del tabellone madrileno. Alex Michelsen eredita lo status di testa di serie e debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente tra Alexandre Muller e Jan-Lennard Struff. Questo cambiamento apre nuovi scenari per Federico Cinà, giovane siciliano presente nel main draw grazie a una wild card.

Cinà si troverà ad affrontare al primo turno un qualificato o un lucky loser, situazione che potrebbe aumentare le sue possibilità di avanzare nel torneo. In caso di vittoria, il percorso potrebbe portarlo a sfidare il canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 32, offrendo un’importante occasione di crescita e visibilità.

La stagione di Draper: infortuni e prospettive future

Il 2026 di Draper è stato finora caratterizzato da una serie di infortuni che ne hanno limitato la presenza in campo. Dopo aver disputato solo un match singolare nella seconda metà della stagione scorsa a causa di una contusione ossea al braccio sinistro, il britannico ha dovuto gestire anche il recente problema al ginocchio destro, che lo ha costretto a un forte bendaggio prima del ritiro a Barcellona.

La sua assenza a Madrid e Roma comporterà la perdita di 850 punti nel ranking ATP, con il rischio di uscire dalla top 70 mondiale. Draper resta comunque fiducioso di poter tornare competitivo già dal Roland Garros, in programma dal 24 maggio, e potrebbe utilizzare i tornei di Amburgo o Ginevra, in programma prima del Roland Garros, per ritrovare la forma partita. Il Madrid Open, inoltre, ha già registrato altri forfait illustri come quelli di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu, confermando un’edizione segnata dalle assenze eccellenti.