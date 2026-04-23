Francesco Daniele, figlio del celebre musicista Pino Daniele, è pronto al suo debutto nell'automobilismo. Il ventenne sarà schierato dal team DL Racing nel primo round del Campionato Italiano GT Sprint 2026, in programma sull'Autodromo di Imola il prossimo weekend. Daniele ha intrapreso un percorso sportivo che lo porta all'esordio in un contesto racing importante, mostrando entusiasmo, rigore e professionalità.

La sua passione per lo sport è radicata fin dall'infanzia (tennis, nuoto, motociclismo). Solo di recente ha avviato il percorso automobilistico, supportato da Alberto Di Folco e Lorenzo Petrucci della TooFast Academy.

Il debutto è frutto di test intensivi sulla Lamborghini Huracán ST Evo2 a Vallelunga e Misano. Francesco ha espresso un ottimo feeling di guida e grande emozione per l'esordio a Imola, pur mantenendo un approccio realista e consapevole che sarà un anno di apprendistato, sognando una carriera di pilota Gran Turismo.

Supporto e preparazione del team

Il team principal Diego Locanto ha espresso fiducia nel giovane talento di DL Racing, sottolineando le sue qualità e talento e la rispondenza ai valori del team. Ha aggiunto che, fin dai primi test, Francesco ha mostrato velocità e attitudine nella guida GT, permettendo un programma a lungo termine con supporto per una crescita serena a partire dall'esordio a Imola.

Alberto Di Folco e Lorenzo Petrucci della TooFast Academy hanno espresso soddisfazione nell'accogliere Francesco, ricordando la sua determinazione. Hanno evidenziato il percorso di preparazione intrapreso da Daniele (allenamento fisico, go-kart, simulatore). Durante i test, Francesco ha mostrato una crescita costante, e la TooFast Academy ha confermato il proprio supporto per tutta la stagione.

Il Campionato Italiano GT Sprint 2026

Il Campionato Italiano GT Sprint 2026 prenderà il via a Imola con due gare GT Cup (sabato 25 aprile, 17:30; domenica 26 aprile, 15:30), della durata di 50 minuti + 1 giro, con diretta su ACI Sport TV. Il calendario prevede tappe a Vallelunga, Mugello e Monza. Il format del weekend, con griglie GT3 e GT Cup divise, conferma la vivacità e competitività della serie.